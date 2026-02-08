領完年終會想轉職嗎？46.7%受訪者無意 僅18.6%考慮換跑道

年終獎金發放後，是否選擇年後轉職成為許多上班族關注的話題！近日，Yahoo新聞發起特別企劃「領完年終獎金，你是否會考慮年後轉職？」截至2月8日下午2點最新民調顯示，46.7%的受訪者表示目前雖然在職，但無意轉職；18.6%則正在考慮轉職；另有10%的受訪者已經離職，正積極尋找新工作。此外，24.7%的受訪者對於是否轉職仍未有明確意見。

年終獎金發放後，是否選擇年後轉職成為許多上班族關注的話題。（示意圖／翻攝pexels）

當被問及轉職的主要原因時，最多受訪者（32.7%）認為「薪資福利停滯，無成長空間」是關鍵因素。其次，18.3%的人表示工作壓力大或工時過長是轉職的主要動機，而15.6%則因職場氛圍不佳。此外，7.6%的人提到公司制度不透明導致升遷空間受限，3.0%則認為培訓資源不足、缺乏專業養成是主要原因。

至於未來轉職時的考量條件，調查顯示，52.7%的受訪者最重視「收入與付出成正比」，42.2%則希望能夠兼顧工作與生活的平衡。其他重要因素還包括「團隊工作氛圍佳」（28.3%）、「升遷透明有發展」（11.8%）以及「充沛的學習成長資源」（9.7%）。

調查也針對受訪者進行基本背景數據分析，結果顯示，參與調查者中52.5%為男性，47.5%為女性；居住於北部地區（北北基/桃竹苗）的受訪者占58.6%，而年齡層以41至45歲最多，占16.2%。在職業分布方面，「其他」類型的職業占比最高，達28.2%，其次是一般傳統製造業（14.3%）以及電子資訊/軟體/半導體相關行業（9.5%）。

該調查於2026年2月6日至2月12日進行，共有超過1,400人參與，反映了台灣勞動市場上對年後轉職的態度和趨勢。

