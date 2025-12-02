領完普發1萬「嗆台灣人」！中配若瑜道歉了

▲中配網紅若瑜近日與台灣網友隔空互嗆，引發熱議。（圖／翻攝自若瑜小紅書）

[NOWnews今日新聞] 中配網紅「若瑜」日前拍攝影片分享領到普發現金1萬元的過程，影片曝光不久後，引來網友留言稱「領了我們的一萬塊，就要承認中華民國是個國家」，沒想到她直接回嗆：「錢我得拿唷，你的要求做不到唷！」立刻引爆社群炸鍋，眼見戰火越燒越烈，若瑜緊急將該影片下架，並且發出長文向台灣人致歉了。

若瑜表示，由於最近她領到台灣普發一萬的而引發的不良言論，已經上台灣新聞。拍攝這期視頻的初衷，是想為在這段時間來台的，且符合資格領取的中國人，做一個簡單方便的領取教學。此時不知道這個錢是源於廣大台灣人民的納稅錢，因此覺得很新穎，同時也很開心，因為在中國沒有體驗過，所以全視頻她也是呈現一個不確定狀態去試拍。

若瑜續指，目前她也只是在台4個月，做為初來台灣乍到的新手小白，目前還處於適應階段，除了上班就是和家屬在一起。就像她在其它影片所呈現的狀態，是美好的快樂的，自己也很喜歡在台的這種生活，並學習製作YouTube，記錄自己在台的美好生活，全部影片沒有絲毫主動越軌和傳播不良信息危害兩岸信息。

若瑜提到，在距離大家能在新聞上看到她的不良言論時，她發布領取影片已經過了1天，這期間有很多人留言，有友好的，有讓她領取了錢就要承認台灣的，而這類明確性言論在此刻不止一條，她都一一看了，最後隨機抽取一條留言並回復，就是大家看見的那一條。本片全程都是試拍教學，和明確自己的中國身分，留言人明確知道她的中國身分，卻依然在留言區留下那種引發輿論的話語，明確要她表明，用此刻拿錢後的身分對台灣表態。

若瑜直言，自己不出所料應了他，留言人不知道是政府還是個人，用開玩笑的口吻說：「領取了台灣的錢，就要承認台灣。」這她也是用開玩笑的口吻，回應了讓大家憤怒的那句話。她這裡承認，此刻她的態度非常的不好的，回應留言人時沒有謹言慎行的思考，讓這個後續結果直接連累，在台生活的其他中配和影響兩岸人民感情，她非常地後悔發出那麼一句不經大腦的字眼。對熱愛台灣的全體人們造成了極大的傷害，由衷的道歉，對不起。

若瑜談及，此刻由於太多的留言人，在她上過新聞的影片下，留言了太多一些引發爭議和話題的留言，故她於29日中午隱藏了這支影片，其他作品裡一些個人信息，此刻也為了家人的安全也一併隱藏，望大家見諒。

最後，若瑜也感謝大家對她的錯誤言論進行批評教育，但她並不想藉此熱度發展她的YouTube頻道，這樣挑起矛盾的流量也不是她想要的，自己只想開開心心的在台和家人好好過日子，以後這種不良言論，她將不做任何回應，避免影響兩岸人民之間的感情，避免傷害到任何熱愛台灣的人們。最後，大部分留言人說已經檢舉她的此番行為，之後她也會配合檢查，該留該去請由當地政府定奪。

