領導人雙邊會談密集登場 日媒：日相高市10/31將與習近平會談
日本首相高市早苗將在赴南韓出席亞太經合會（APEC）領導人會議時，31日與中國國家主席習近平舉行場邊會談。
日本共同社29日報導，多位日本政府人士透露高市將和習近平會談的消息。
政府人士透露，高市希望舉行高層級會談，嘗試解決日中之間存在的諸多議題與懸而未決的事項。消息人士說，預期雙方將在會談中表現對於「建設性和穩定的關係」的重視。
共同社報導指出，高市將向習近平強調台灣海峽和平穩定的「必要性」，並對包括沖繩縣尖閣諸島（台灣稱釣魚台，中國稱釣魚島）在內的東海海域中，中國日益頻繁的軍事活動表示關切。
此外，高市也可能在會談中要求中方提前釋放因案被拘的日本公民。
未來2天重要領導人會談持續登場，包括30日美國總統川普和習近平的「川習會」，同日南韓總統李在明與高市共進晚餐，以及11月1日李在明與習近平會談。
川普對於即將登場的「川習會」似乎也很期待，29日剛宣布和南韓幾乎達成貿易協議的他，29日傍晚在自家社群Truth Social發文說：「為美國帶回數兆美元！這是一次很棒的行程，與非常聰明、有才華且優秀的領導人合作。明天將與中國國家主席習近平會面。這將是一場對雙方都意義重大的會面。DJT。」
