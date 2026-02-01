領導全球晶圓廠和GPU大廠的供應商 汎銓2026年將加速成長、可能開始輸出矽光子設備

汎銓董事長柳紀綸2月1日表示，汎銓洞燭機先，已正式成立「矽光子工程處」，並已成功自主研發並組裝完成3台矽光子分析設備。（攝影／鄭國強）

半導體檢測分析大廠汎銓（6830）今 （1）日舉辦年終尾牙，董事長柳紀綸表示，隨著新廠產能自3月起陸續開出，加上針對矽光子 （CPO）領域從檢測分析服務延伸至設備銷售，公司有望迎來「年年豐收」的營運榮景。

「開始衝是今年三月後，今年成長會非常明顯，業績出來、利潤跟著出來。」柳紀綸說。他指出，目前汎銓在全球有12個廠，其中 包括南科等7個在台灣，還有日本、美國新設廠，以及中國大陸的廠，日本設在東京灣而美國則設在矽谷。美、 日廠’因為還要取得ISO等標準，目前還沒貢獻營收，但今年會陸續開始貢獻業績。

2026年會有3成成長，中國市場需求大

在中國市場部分，柳紀綸說，外界都認為中國半導體不景氣，做產品端的話，確實如此，但因為中國不斷想在5奈米取得成果，因此大量採購設備研發，對檢測業務需求是高的。

GPU大廠輝達一直致力於開發矽光子的應用。（圖片來源／輝達官方頻道）

「汎銓的服務仍聚焦在晶圓代工龍頭與GPU龍頭兩大客戶，在我家做漏光分析、檢測，他需要什麼我就組給他，」柳紀綸表示，也許到2026年底有可能出整台檢測設備給這兩大客戶。

成立「矽光子工程處」，可能輸出整台設備

除了核心的材料分析 （MA）檢測服務外，汎銓在技術創新與商業模式上也迎來重大突破，因應AI傳輸速度需求激增，矽光子技術已成為半導體產業的下一個兵家必爭之地。汎銓洞燭機先，已正式成立「矽光子工程處」，全力衝刺相關商機。憑藉汎銓具備深厚的檢測分析技術底蘊，已成功自主研發並組裝完成3台矽光子分析設備，且相關技術已順利取得台灣及日本專利。

柳紀綸透露，公司已自主研發並組裝完成名為「HG」的矽光子分析設備，其中文名稱取作「夜行壁虎」。因為這種動物是夜間最佳視力的動物，所以取名叫做「夜行壁虎」。

對汎銓更具戰略意義的是，將不再侷限於檢測分析服務供應商的角色，而是應客戶強烈需求，規劃進一步推出適用於量產端 （PD）與品質驗證 （QA）使用的矽光子測試設備，透過「服務＋設備」的雙軌營運模式，擴大市場打擊面，為未來營運增添強勁的新動能。

(原始連結)





