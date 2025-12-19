領導德黑蘭交響樂團 伊朗首位女指揮家受矚目

伊朗首位女指揮家法里尤塞菲站在德黑蘭歷史最悠久、最具盛名的瓦赫達音樂廳接受大家的喝采，而這也為當地女性帶來更大的鼓舞。

伊朗從1979年伊斯蘭革命以來，女性不管在生活上或是工作上都有許多限制，尤其是像這種由伊朗政府資助的大型管弦樂團通常都由是男性主導，如今卻由法里尤塞菲帶領。她說，希望這是象徵新時代的來臨，讓女性也能一展長才。

法里尤塞菲表示，「有朋友看到觀眾席有一個小女孩模仿我的動作，他認為夢想已經在她的心中扎根，她也相信有一天自己也能做到。」

由於伊朗的大學音樂系沒有指揮組，因此法里尤塞菲選擇到東歐的亞美尼亞深造，也讓自己的職業生涯累積了深厚的實力。

根據伊朗的法律，女性是被禁止在有著男女混合的觀眾面前獨自演唱或是跳舞，因為這被視為是違反伊斯蘭的教義和公共道德，而法里尤塞菲在樂團上擔任突破性的角色代表著伊朗文化正在轉變，為女性在藝術領域中帶來了更多的可能性。

理髮師阿蓋認為，「伊朗的女性沒有足夠的表演機會，像是她們不能公開演唱或是發表自己的歌曲，然而當她們指揮樂團時，全世界都會聽到她們的聲音。」

金屬加工廠工人舒拉比說道，「女性在伊朗一直受到壓制，無法充分發揮她們的才能，即使我非常確定她們跟男性有著相同的能力。」

除了指揮，德黑蘭交響樂團裡還有許多女性團員，像是小提琴、中提琴跟打擊。音樂會結束後法里尤塞菲表示，當走到舞台正中央，所有的觀眾都將目光集中在她身上時，法里尤塞菲知道自己肩負重任，同時也鼓勵其他女性不要害怕面對困難，而這是擺脫束縛和壓迫的必備條件。