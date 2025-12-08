領導論述小組刪黨章「反共條文」？ 張榮恭否認：故意製造國民黨內亂
《自由時報》報導國民黨副主席張榮恭領導一個論述小組，甚至擬刪黨章第二條「反對共產主義」，引基層炸鍋。然而，張榮恭接受本報訪問時卻表示，從未聽過這個小組，更沒有所謂刪反共條文，這些編出來的故事目的就在製造國民黨內亂，騷擾國民黨。
《自由時報》稱張榮恭領導一個論述小組，除將兩岸過去的「一中各表」確立為對岸可以接受的「各表一中」，還擬刪除黨章第二條「反對共產主義」作為後續恢復國共論壇、鋪陳中國統一的論述基礎。張榮恭表示，從未聽過所謂論述小組，也沒聽過所謂刪反共黨章，他也沒講過「各表一中」。
張榮恭認為，編造這些故事都是企圖製造國民黨內亂，鄭麗文當選之後，人氣正高，新進來的黨員明顯增加，在當前這種台海危機，賴清德束手無策情況下，不去思考如何讓人民安居樂業，只會編造故事企圖製造國民黨內亂、騷擾國民黨。
張榮恭強調，國民黨一直以來就是堅持原汁原味的九二共識，就是對一個中國的內涵，各自以口頭方式表述，至於外界要解讀一中各表還是各表一中，那只是文字在翻筋斗。他也強調，國民黨目前的兩岸政策就是要防止賴清德總統所謂2027武統台灣說發生，賴清德應對局勢升溫只會買武器，國民黨要化解台海危機。
對於該報導提到他所領導的論述小組造成藍營基層炸鍋，張榮恭一笑置之，覺得通篇有如「一千零一夜」的天方夜譚，連他都不知道有這個論述小組，基層又要怎麼知道這套論述然後還炸鍋？
