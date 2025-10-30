領年終新方式？檢舉亂丟菸蒂4個月6萬入袋 獎金細節曝光 一票人驚呆

生活中心／王文承報導

一名網友分享，他因檢舉亂丟菸蒂而獲得96元獎金。（圖／翻攝自Pixabay）

台灣約有346萬人抽菸，但「一顆老鼠屎壞一鍋粥」，不少吸菸者不僅邊走邊抽，甚至亂丟菸蒂，導致許多人厭惡吸菸者。針對亂丟菸蒂的問題，環境部推行「菸蒂不落地」政策，並於去年底公告施行。一名網友分享，他因檢舉亂丟菸蒂而獲得96元獎金，貼文曝光後，引發網友熱議。苗栗縣環保局統計，今年1至4月受理的「亂丟菸蒂」檢舉案件有1149件。其中有一名檢舉人在國道3號西湖服務區就檢舉了630件，換算下來可進帳6萬多元。

檢舉亂丟菸蒂4個月6萬入袋 獎金細節曝光



一名網友在臉書社團「爆怨3公社」貼出「114年10月份（第一批）檢舉獎勵金」表格，只見他檢舉亂丟菸蒂的時間是113年6月21日，表格中附有違規車號、繳款憑證號碼，以及罰款金額1200元，因此提撥給原PO獎金120元，扣除20%稅收24元後，他實際拿到96元。原PO表示非常驚訝，「原來檢舉丟菸蒂真的有獎金！」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，留言包括：「你各位啊，爭取年終的機會來了」、「在路上騎車真的很煩那些隨手丟菸蒂的人」、「像這種檢舉有獎金的，我雙手贊成」、「這真的該檢舉，很討厭騎車旁邊有人抽煙」、「邊走邊抽煙可以檢舉就好了」。

苗栗縣環保局指出，今年1至4月受理的亂丟菸蒂案件達1149件，比去年同期的43件增加了27倍。環保局表示，除了提高亂丟菸蒂的檢舉獎金外，對亂丟垃圾包也提高罰鍰，每件最高可達3000元，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同打擊街頭亂丟垃圾的行為。

