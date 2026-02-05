領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%

（示意圖／侯世駿攝）

年終獎金被許多上班族視為1年辛勞的回饋，近日有不少民眾等到年終獎金入帳，部分人卻發現被「預扣稅款」，感到不解。財政部高雄國稅局指出，年終獎金屬於薪資所得的一部分，依照薪資所得扣繳辦法，超過一定金額需扣繳稅款，呼籲勞雇雙方應多加留意相關規定。

高雄國稅局進一步說明，年終獎金與三節獎金在稅法上被歸類為「非每月固定給付之薪資所得」。依據薪資所得扣繳辦法第6條第2項及第7條第2項規定，當次發放金額若達到「薪資所得扣繳稅額表」中無配偶及受扶養親屬者的起扣點，即115年度的90501元時，扣繳義務人（公司）應先行扣取5%稅額，並在次月10日前向國庫繳清。

反之，若民眾的年終獎金低於此門檻，則無需先行扣繳，但該筆獎金仍須併入員工年度薪資總額，由公司依規定申報扣繳憑單或免扣繳憑單。

為了讓民眾更易理解，國稅局舉例指出，若某公司於115年2月發放年終獎金給員工甲與乙，金額分別為8萬元與10萬元。員工甲因獎金未達90501元的門檻，不需預扣稅款，全額入帳；員工乙則因獎金已達起扣標準，公司發放時須先預扣5000元（100000元×5%）的稅款，因此乙實際領到的金額為95000元。

國稅局特別提醒，公司預扣的5%稅款並非最終的納稅金額，而是預繳性質。員工在隔年5月申報個人綜合所得稅時，這筆已扣繳的稅款可以列入計算並抵減應納稅額，採取「多退少補」原則。

除此之外，無論獎金是否達到扣繳門檻，扣繳義務人都應於法定期限內完成扣（免）繳憑單的申報。建議民眾可先檢視自己的獎金金額，提前做好個人稅務規劃，避免對入帳金額產生誤解。

