領年終被扣稅？國稅局曝超過「這金額」扣5% 試算一次看

高雄國稅局指出，年終獎金超過9萬501元時，應按給付額扣取5%稅額。示意圖／翻攝自Pixabay

農曆春節將至，不少公司都在發放年終獎金，不過有民眾發現年終獎金進帳時，遭到「預扣稅款」。對此，高雄國稅局表示，年終獎金屬於薪資所得的一部分，依照薪資所得扣繳辦法，超過一定金額就需要扣繳稅款。

近日有不少網友在Threads發布貼文，指出收到年終獎金時遭到「預扣稅款」，好奇詢問這個狀況是否正常？不少網友紛紛留言解答，「獎金超過一定金額本來就會預先扣稅」、「嗯，我當年換工作，一次被預扣了快一個月的時候我也嚇到」、「這樣報稅的時候，錢會退回來的心情會不錯」。

年終獎金、三節獎金屬於「非每月固定給付之薪資所得」，高雄國稅局表示，依薪資所得扣繳辦法規定，當次發放金額達「薪資所得扣繳稅額表」無配偶及受扶養親屬者之起扣標準者（2026年為9萬501元），扣繳義務人應按給付額扣取5%稅額，所扣取之稅款應於次月10日前向國庫繳清。反之，若年終獎金未達9萬501元，扣繳義務人則無須先行扣繳稅款，但該筆獎金仍須併入員工當年度的薪資所得，依規定申報扣免繳憑單。

舉例來說，A公司於2026年2月發放年終獎金給員工甲、乙分別為8萬元及10萬元，因甲員工年終獎金未達起扣標準，免予扣繳；乙員工年終獎金已達起扣標準，A公司在發放時應扣取5千元稅款（10萬元×5%)，並於次月10日前向國庫繳納，乙員工入帳金額是9萬5千元（10萬元-5千元稅款），A公司應於2027年1月底前併2026年支付薪資申報甲、乙員工之扣免繳憑單。

該局提醒，公司預扣的5%稅款並非最終稅額，員工可在申報個人綜合所得稅時，將已扣繳的稅額一併列入計算，抵減應納稅額，多退少補，且不論是否先扣繳稅款，扣繳義務人均應依規定於期限內申報扣（免）繳憑單。



