領年終買！女神劉亦菲的愛包清單公開，經典百搭還很保值…這顆後背包是實用天花板

能同時駕馭仙氣與帥氣，那女神劉亦菲絕對是標準答案。她每每現身不只仙氣逼人、還自帶一種高級感，就連選包都很符合她的個性，從輪廓、比例到實用性，這次分享劉亦菲的Louis Vuitton愛包清單，趁著領年終入手一咖來犒賞自己很可以。

劉亦菲愛包：Alma Trunk貝殼包

劉亦菲多次上身的Alma Trunk，Alma本來就自帶優雅濾鏡，而加入Trunk元素後，立刻多了幾分旅行箱的冒險靈魂。經典 Monogram 帆布搭配黑色皮革、金屬護角與鉚釘，視覺存在感十足卻不張揚。重點是可拆式鏈條與可調節肩帶，讓這顆包在手提、肩背、斜背之間自由切換，對於想一包多用的女生來說，實用度相當高。

劉亦菲愛包：Noé Trunk水桶包

充滿故事感的 Noé Trunk水桶包，是實用百搭擔當，連劉亦菲參加正式活動都背上它。原本誕生於 1930 年代、用來裝香檳的 Noé，本身就帶著歡慶與聚會的氣氛，而周年版本更加入紀念意義。抽繩設計保留了經典輪廓，全新 Monogram Origine 帆布與特別版行李吊牌，讓這顆水桶包在日常中多了收藏感。

劉亦菲愛包：Odyssée後背包

偏好機能與造型並重，那 Odyssée 絕對值得關注。靈感來自品牌典藏後背包，輪廓俐落，內部空間卻非常友善，多口袋設計、抽繩與裝飾搭扣，讓它在實用之餘仍保有設計感。這顆包特別適合通勤或長時間外出，手提、肩背、後背完美駕馭，還是收納天花板。

劉亦菲愛包：Side Trunk肩背包

想要更活潑一點？劉亦菲也沒在怕。她選擇的Side Trunk 來自與村上隆的藝術聯名系列，彩色Monogram 一出場就自帶好心情。長方形箱型結構、金色護角與 S-lock 鎖扣，延續品牌經典語彙，但在色彩加持下顯得更年輕。這種包款特別適合用來為簡單穿搭加分，一顆就能撐起全身造型。

劉亦菲愛包：Loop半月包

Loop半月形包身貼合身形，小巧卻不失存在感。鏈帶與皮革肩帶的雙配置，讓它在日常與正式之間靈活切換，正面拉鍊口袋搭配 LV Circle 拉鍊頭，低調中藏著細節。對於想找一顆輕便、好搭、又不容易退流行的包來說，Loop 是很安全的選擇。

