領息只是幻覺？ 他質疑高股息「左手換右手」 內行曝：2種人適合買





面對愈來愈多銀行存款族轉向ETF，市場上最熱門的話題始終離不開「高股息」是否真的划算。近期就有一名網友在網路論壇PTT上提出質疑，直言自己始終看不懂配息的真正價值，認為配息本質只是從股價扣回來的「左手換右手」，不少人把「領到現金」當成賺到，卻忽略股價除息後會同步下調，引發大批網友激烈討論。

原PO提到，周遭朋友紛紛把投資組合改成高股息股票或ETF，理由都是「領股利感覺安心」。但他認為這份穩定感其實是一種錯覺，因為股利本質是把公司賺到的錢分出去，ETF除息後股價同步扣回，「拿到的錢只是自己的本金換個方式回到手上」。他舉例，若股票從25元除息到20元，最後漲回25元，看似「填息成功」，但與直接讓股價漲到30元相比，其實沒有任何差別。此外，他也擔心高配息風潮吸引大量短線資金，使價格與交易行為失真，反而不利長期投資。

此觀點立刻引來支持者與反對者激辯。支持配息派認為，股息對於「不想盯盤」或「需要現金流」的人極具價值，尤其是有房貸、生活開銷的家庭或逐漸接近退休的族群。有網友指出，領息其實就像「固定實現部分獲利」，能讓投資人不受市場震盪影響，也能用於生活支出，不必賣股。也有網友強調「股息是真金白銀，不是帳上數字」，能長期穩定配息的公司，背後代表的是持續賺錢的體質。

▼原PO認為配息本質只是從股價扣回來的「左手換右手」。（示意圖／取自Pexels）

然而反對者則認為高股息ETF的本質是把資本利得拆成現金，真正的問題是：這樣的方式可能增加稅負與手續費，最後反而被政府和券商抽成，「左手換右手還被抽成換手錢，未來還有二代健保來襲」。更有人批評，高股息基金為了維持殖利率，往往偏好短期高配息但缺乏成長性的企業，長期下來會越換越弱，導致多頭不漲、空頭照跌，績效容易落後大盤，有網友直言這波高股息熱度消退後，現在更像是「落水狗」。

▼也有網友認為高股息並非完全沒有價值，而是「適合誰」才是關鍵。（示意圖／取自Pixabay）

也有網友提出中間立場，認為高股息並非完全沒有價值，而是「適合誰」才是關鍵，若是年輕、收入穩定、追求累積資產的人，長期將股息再投入的效率，可能不如直接買市值型ETF；但對於退休族、或無法承受市場劇烈波動的人，高股息確實能提供規律的現金流與心理穩定度，成為生活規劃的一部分。

（封面示意圖／取自Pixabay）

