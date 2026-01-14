領息賺飽飽！高股息ETF的他出頭天 背後8大功臣出列

財經中心／師瑞德報導

台股衝上3萬點，00918大華優利高填息30展現硬實力，於1月14日順利完成填息，掛牌3年總報酬率突破106.19%。憑藉AI與金融雙引擎配置，不僅近4次配息率加總達10.97%，更在17個交易日內完成填息，讓存股族真正實現息利雙收，是高檔震盪下的抗震首選。（圖／資料照片）

在台股衝上3萬點大關、市場普遍擔心高股息ETF是否陷入領了股息卻賠了價差的疑慮時，持有大華優利高填息30（00918）（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金）的投資人，今日迎來了最踏實的一份成績單。00918於1月14日收盤價順利站上23.07元，僅耗時17個交易日便達成連續3季度成功填息。這種領得安心且賺得開心的成就感，不僅強化了長期存股族的信賴，更證明了高配息與高成長在優質篩選機制下確實可以兼得。

強化填息篩選機制 打造息利雙收長期績效

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，00918作為國內首檔強調填息動能的ETF，核心優勢在於精準的選股邏輯。指數篩選流程首要檢視成分股獲利能力，並特別將過去填息次數紀錄納入考量，確保成分股不僅具備吸引人的高殖利率，更擁有歷史實績支撐的價格回補能力。根據彭博統計，自成立以來至2026年1月12日，00918掛牌3年多來的總報酬率已高達106.19%。若以宣告日股價換算，近4次配息率加總合計達10.97%，展現出指數篩選中填息的硬實力，為投資人實現實質的息利雙收。

調整AI投資策略 轉向精選獲利兌現標的

展望2026年台股前景，郭修誠分析，雖然整體盈餘預估成長約20%，但目前預估本益比約18.8倍，略高於歷史平均水準，評價面雖偏高但仍受盈餘支撐，預期台股將呈現高檔震盪格局。在科技類股評價處於歷史高檔的背景下，郭修誠建議投資策略應由全面性投資AI轉向精選AI的選股策略，因為短期股價表現將更依賴實際獲利的兌現情況。透過更平衡的產業配置，除了關注高速成長的AI公司，更應搭配具備穩定性的金控與轉機性的傳產類股，構建具備抗震能力的投資組合。

廣納多元產業配置 雙引擎驅動未來動能

00918最新一次的成分股調整也具體實踐了平衡配置的思維。目前投資組合中電子股約佔46%、金融股約25%、傳產股則佔約28%。近期如中信金（2891）、聯電（2303）、漢唐（2404）等標的表現強勢，正是促成本次順利填息的關鍵功臣。在最新配置中，00918納入了緯創（3231）、技嘉（2376）、國巨（2327）等AI伺服器與被動元件關鍵廠，同時將國泰金（2882）、玉山金（2884）納入重點成分股。透過AI與金融雙引擎的驅動，00918旨在台股高檔波動環境下，持續為投資人爭取配息與價差雙贏的空間。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

