領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫，各銀行亦推出各種加碼優惠。

中信銀ATM推出新春加碼活動，最高可抽10,000點OPENPOINT。

台新銀行ATM也於春節期間推出回饋活動，每日加碼抽888點新春紅包。

北富銀全台分行將於2月9日至2月13日連續五天開放新鈔兌換。

中信銀行為滿足民眾提領新鈔需求，今年2月11日至2月13日，全台151家7-ELEVEN門市內設置的中國信託銀行ATM提供限量新鈔提款服務，並推出「中信ATM 好運馬上來」新春加碼活動。

春節九天（2月14日至2月22日），民眾於中信銀行ATM完成指定跨行交易一筆，即可參加「交易即時抽」，有機會抽中10,000點OPENPOINT及三星指定旗艦手機、平板、耳機、手錶等多項好禮。

台新銀行預計自2月9日起至2月17日，攜手新光三越、環球購物中心及大全聯，於全台重要商圈據點提供24小時ATM新鈔提領服務。除實體ATM新鈔服務外，台新銀行亦同步強化數位金融應用，透過台新行動銀行App「線上數位紅包」功能，民眾可不受時間與地點限制發送新春祝福，並提供平均包、指定包與隨機包等三種發放模式，滿足不同親友互動情境。

此外，台新銀行ATM也於春節期間推出回饋活動，凡跨行提款或轉帳，即日起至3月31日，天天皆有機會抽中台新Point 555點；除夕至大年初三期間，更每日加碼抽出五位幸運得主，送出888點新春紅包，為民眾增添過年好彩頭。

台北富邦銀行全台分行將於2月9日至2月13日連續五天開放新鈔兌換。

民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間。

目前北富銀ATM提款，一般帳戶依提款設備不同，單筆最高可提領5萬元或10萬元，每日最高可提領15萬元。

