領普發現金卡號模糊當場傻眼！ 網曝ATM領1萬神招：手機查卡號秒過關

普發現金17日開放ATM領現。（圖／黃耀徵攝）

政府普發1萬元現金政策正火熱進行中，許多民眾選擇透過ATM提領，不過流程中需輸入健保卡號，卻也因此讓部分人卡關。一名網友分享自身經驗指出，因健保卡號模糊無法辨識，原本想重辦健保卡，後來發現其實只需用手機App查詢卡號即可，省去不必要奔波。

衛福部建議民眾可使用「健保快易通」App查詢健保卡卡號，操作簡便快速。（圖／翻攝衛福部官網）

據該名網友在臉書社團《爆廢1公社》表示，原先想透過ATM領取普發現金，卻發現健保卡卡號模糊不清，只好趕往健保局處理。不過抵達現場驚覺已有十多位民眾也因相同原因排隊等候補辦健保卡。考量到現場補辦需拍大頭照，原PO於是靈機一動，改向櫃檯查詢卡號，記下後順利完成提領。

原PO強調，其實不必大費周章重辦卡片，只要查詢卡號就能完成提領流程。貼文引發網友熱議，不少人表示早已透過「健保快易通App」查詢健保卡資訊。「健保快易通就能看到卡號」、「手機線上操作最方便」、「可以直接用App註冊查資料」，許多過來人分享實用經驗，也有人補充，若無卡提款或提款卡故障，也可利用App申請視訊辦理無卡提款服務。

另據衛生福利部指出，每張健保卡皆具有獨立卡號，民眾若將健保卡與手機綁定，便可透過「全民健保行動快易通│健康存摺App」，於「健保櫃檯」功能中查看本人或家人的健保卡號，即時掌握所需資訊，便利又安全。自即日起至115年4月30日止，民眾可透過全台指定16家金融機構及中華郵政公司設置的ATM，領取普發1萬元現金。ATM機台需張貼「普發1萬」識別標示，民眾應攜帶提款卡、身分證號與健保卡號進行操作。

財政部也提醒，領取時須留意以下四大原因可能導致提領失敗：一、非指定金融機構ATM；二、金融卡與身分證字號不符；三、帳戶為警示或管控狀態；四、ATM故障或維修中。

此外，若需為未滿13歲孩童代領，僅限父母或監護人辦理，並須依孩童年齡提供對應證件與提款卡。詳細步驟為：插入提款卡、輸入密碼、輸入相關資料，並依畫面指示完成提領。若遇ATM異常，建議立即聯繫現場客服電話或洽詢該金融機構專線協助處理。政府強調，民眾應善用數位工具減少不必要奔波，同時提高提領效率，避免重辦卡片的時間與費用支出。

ATM機台操作領現流程。（圖／財政部提供）

