領普發網要求「承認中華民國」 中配回嗆做不到：錢我得拿

中配「若瑜」稱剛到台灣4個月，憑中國護照到郵局成功領到普發現金。（翻攝自若瑜YT）

普發現金新台幣一萬元，除了國人之外，取得居留許可的中配、外配也符合領取資格，然而，一名來自四川、剛與台灣人結婚4個月的中配YouTuber「若瑜」，近日發布領取影片後，影片本意是分享領取過程和心得，沒想到因囂張回嗆網友，引爆台灣社群輿論。

若瑜在YouTube上傳領取普發一萬元的影片，鏡頭中她持中國護照前往郵局詢問，確認只要證件備齊，並經過審核，就可以領到1萬元，並稱這是「在大陸沒有過的體驗」。影片曝光後，有台灣網友留言要求：「領了我們一萬塊，就要承認我們中華民國是個國家唷」，若瑜則反嗆「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，並附上一顆紅色愛心，瞬間引爆輿論。

廣告 廣告

網友群起怒轟，諷刺她言行自私、沒想過會連帶影響台灣社會對中配的整體看法，並嘲諷「難怪中配形象差」。輿論發酵後，若瑜疑似心虛，被網友抓包刪除對嗆留言，甚至有人表示已檢舉她的頻道。

這次普發現金，2026年4月30日前，國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，還有2026年4月1日到4月30日出生的新生兒（國民），皆符合本次領取資格。





更多《鏡新聞》報導

中配逼讓座嗆「有上海護照」斥台灣爛地方 移民署約談秒改口

中配亞亞「台灣自媒體人身分」出席湘台會 再嘆骨肉分離想回台

劉世芳談中配國籍爭議 稱承認「中華人民共和國」惹藍白抨擊違憲