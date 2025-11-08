領普發金來新北玩！現金變旅程 入住新北享折扣！
記者蔡琇惠／新北報導
中央普發現金好康來了！新北市觀光旅遊局攜手各大旅宿及觀光景點業者，推出限時優惠，搶
攻國旅商機，為新北帶動觀光熱潮。
新北市觀光旅遊局推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合多家業者推出多元方案。旅宿優惠方面，大板根森林溫泉酒店推出「普發壹萬元 板根再加碼」，預訂溫泉系列房型，續住第2晚享5折優惠，泡湯套票及餐券亦有折扣，讓旅客以1萬元享受滿滿放鬆與愉悅；福容大飯店福隆祭出「普發萬元買萬送萬住房專案」，提供3天2夜連續住房，指定期限內入住再享加碼，可獲得萬元折扣券，開啟划算海岸度假之旅。
新板希爾頓酒店推出「樂齡長者優惠 55+專屬饗宴」，年滿55歲以上貴賓，平日午餐享6折優惠，適合邀請銀髮族一同饗食；趣淘漫旅-台北Hotel Cham Cham Taipei結合「新北歡樂耶誕城」馬戲團主題，推出限定「CHAM.NIGHT」主題住房專案，入住可獲多款聯名「趣淘迎賓旅行小物」，感受節慶驚喜；私藏52民宿推「冬季私藏計畫」，入住滿2晚享88折、入住滿4000元送400折抵券等優惠；沐舍溫泉渡假酒店推出館內消費滿1000元即獲500元折價卡；遠東金山海灣溫泉HOTEL則有平日特別價及連住2晚再折500元。觀光景點部分，烏來雲仙樂園推出纜車入園票假日全票原定300元優惠為250元，活動持續至今(114)年底；深澳鐵道自行車提供消費滿1000元即贈扭蛋好康。更多旅宿優惠內容，請至新北市觀光旅遊網最新消息查詢。
凜冬將至適逢新北歡樂耶誕城期間，板橋周邊旅宿業者如新板希爾頓酒店、趣淘漫旅-台北Hotel Cham Cham Taipei、傑仕堡有氧酒店、首府大旅社、清翼居海洋館旅店等，均配合普發現金活動推出多項住宿優惠與耶誕城專案。歡迎大家來新北歡樂耶誕城，漫步璀璨燈海，盡情享受冬季浪漫；活動結束後，更可入住周邊旅宿放鬆身心，無論家庭出遊或好友相聚，都能在新北度過溫馨愉快的耶誕假期。
新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，歡迎大家來新北住宿遊玩，眾多優惠任君挑選，將普發現金化作最有價值的旅程。楊局長指出，新北市擁有山海溫泉、海岸風光及都會魅力等多元旅遊資源，此次特別號召旅宿及景點業者響應優惠方案，期望吸引更多國人走進新北，享受在地特色體驗與優質服務，讓觀光消費在新北持續發光發熱！
