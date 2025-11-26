81歲失智阿伯為領普發一萬元現金，獨自騎單車從鹿港出發，卻迷航長達9小時，途中從鹿港一路騎行14公里至彰化市！所幸遇到熱心民眾發現阿伯癱坐路邊，立即報警求助。警方趕到現場了解情況，並聯繫家屬接回老人家，化解一場驚險的迷路歷程。這起事件也提醒大眾，對於失智長輩的外出活動應多加留意，避免意外發生。

領普發一萬迷路！81歲失智翁騎單車9小時 從鹿港騎到彰化市區。(圖／TVBS)

81歲失智老翁為領普發現金，騎單車迷航9小時後幸獲救。這位來自彰化鹿港的吳姓阿伯，原本只想騎單車前往家附近郵局領取普發一萬元現金，卻因失智症導致途中迷路，從鹿港一路騎行14公里至彰化市，整整迷航9小時。所幸遇到熱心民眾發現他癱坐路邊，立即報警求助，警方及時趕到現場並聯繫家屬，終結這場驚險的迷路歷程。

近日彰化一名81歲吳姓阿伯因想領取普發一萬元現金，獨自騎著單車從鹿港出發前往附近郵局，不料卻因患有失智症而在途中迷失方向。阿伯在不知不覺中已騎行了約14公里，從鹿港一路騎到彰化市區，整整迷航了9個小時都找不到回家的路。

失智翁騎車迷航９小時 只為領普發現金。(圖／TVBS)

當熱心民眾發現這位老先生滿頭大汗、癱坐在路邊時，立即通報警方前來協助。警方到場後發現阿伯一問三不知，隨即將他帶回派出所休息，並進一步了解情況。經過耐心詢問，警方才得知阿伯已經騎了9小時的單車，而且因為重聽，溝通上更加困難。

莿桐所長林宗延表示，經了解阿伯患有失智症，當日早上從鹿港騎腳踏車出發，原本只是想前往郵局領取普發現金，卻因迷失方向而騎了將近9個小時。所幸有民眾即時通報，警方也迅速趕到現場處理。

81歲失智翁騎單車領普發金 迷路9小時「滿頭大汗」癱路邊獲救。(圖／TVBS)

警方在了解狀況後，立即聯繫阿伯的家屬，讓他們前來接回老人家。這起事件雖然驚險，但最終在熱心民眾和警方的協助下，吳姓阿伯才得以結束這場迷路驚魂記，平安與家人團聚。這也提醒大家，對於有失智症的長輩外出活動，家人應多加留意並提供必要的陪伴與協助，以避免類似意外再次發生。

