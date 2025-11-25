領普發1萬也要對發票賺獎金！ 114年9、10月期統一發票千萬獎號碼：25834483

統一發票114年9月10月期中獎號碼。（圖／翻攝自財政部稅務入口網）





財政部今（11月25日）天下午開出114年9、10月期統一發票中獎號碼，千萬元特別獎號碼為25834483、200萬元特獎號碼46587380。大家趕快對自己手上的9、10月發票，看看自己是否有機會除了普發1萬元外，幫自己多賺一些紅包，甚至是贏得實領796萬的統一發票千萬元獎金。

114年9、10月期統一發票，特別獎號碼（新台幣1000萬元）為25834483；特獎號碼（200萬元）為46587380；頭獎號碼（20萬元）3組分別是41016094、98081574、07309261。

統一發票二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

財政部提醒中獎人，114年9、10月期中獎的統一發票，其兌領日期自114年12月6日（周六）起至115年3月5日（周四）止，務必在明年3月5日前兌獎，以免財神爺過門不入。此外，財政部建議消費者可多利用載具索取無實體電子發票，除了有雲端發票專屬獎500元、2000元、百萬元等獎項外、若中千萬元特別獎，兌領時可省下4萬元的印花稅。

財政部也提醒民眾，郵局已不提供中獎統一發票兌獎服務，民眾除了可從統一發票官方APP兌獎外，也可在實體代發獎金據點第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部、信用合作社、7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯福利中心、美廉社等據點兌獎。

不過選擇在7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店兌換統一發票五、六獎中獎獎金的人要注意，上述通路僅在每日早上9時至晚間23時接受兌換現金，超商通路因金流作業關係，在晚上23時至隔日早上9時間兌換統一發票獎金的人，會依舊制僅接受民眾換等值商品，或轉成儲值金。

