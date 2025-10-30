領沈慶京顧問費非收賄 吳順民：開數百次會議、這是勞務報酬

國民黨台北市議員應曉薇（左）與女兒應佳妤（右）牽著手出庭。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

台北地院今（30日）審理京華城案，傳喚共同被告、國民黨台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，吳順民證稱，他擔任應曉薇顧問是無給職，至於在威京集團旗下的公司領取的顧問費是勞務報酬，並強調自己開了幾百次會議，也有提出很多專業意見。

京華城案今開庭，傳喚吳順民作證，並傳喚共同被告包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇與黃景茂出庭。

吳順民證稱，他原在北市都發局工作，退休後經友人介紹到應曉薇辦公室擔任無給職的顧問，處理過200件上下的案子，2016年後到兆欣、鼎越公司擔任有給職顧問。

廣告 廣告

對於是否曾告訴應曉薇，自己在兆欣、鼎越擔任有給職顧問，吳順民表示，他有提過，但應曉薇沒什麼回應。他說，他在擔任顧問時，月領5萬元，一年領13個月。

吳順民指出，自己認為筆錄記載的不是很精準，他這輩子連到警局筆錄都沒做過，自認很守法，當初一下飛機就被拘提，很驚恐，睡也睡不好，筆錄有部分記載不是很精準。

沈慶京委任律師廖威智詰問時，詢問吳順民在兆欣化工及鼎越公司擔任顧問期間，有無顧問服務、專業建議？吳順民說，當然，他開了幾百次會議。

針對起訴書指控，沈慶京明知吳順民為應曉薇助理，在2017年至2019年間，透過兆欣化工公司按月匯顧問薪資報酬自吳順民台北富邦賬戶，使吳順明在2017年、2018年、2019年間分別收55萬、65萬、65萬，共計180萬賄賂作為應曉薇、吳順民濫用議員職權處理華城公司容積案的對價，吳順民強調，他在領取顧問薪資，跟擔任應曉薇顧問是完全無關，起訴書記載是把勞務報酬誤會成賄賂，這是錯誤的，且他也沒有代理應曉薇行使議員的職務權利。

應曉薇在表述意見時，也幫吳順民喊冤，指自己何德有幸找吳順民來當顧問，專業就是專業，並直呼吳真的很倒霉，不知道為何提供專業怎麼會變成這樣；沈慶京則說，只是提供吳順民微薄的顧問費，為什麼會扯到賄賂，痛批檢方故意入人於罪，不然就是知識有限。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲律師控林俊言不當訊問 北院下午2時勘驗黃景茂偵訊光碟

京華城案回到原容積 張景森嘆：沈慶京陷入牢獄是悲慘案例