領紅包了! 彰化市連29年發敬老禮金6千元 2百人助點鈔

中部中心／李文華 彰化報導

彰化市公所今年第29年發放春節敬老禮金，年滿70歲以上的長者，可領到6000元紅包。總計3萬1911位長者符合領取資格，總發放金額1億9千多萬。今天（29日）現金發放，市公所動員200人清點，數錢點鈔嚴陣以待。

發錢了！這是點鈔機數鈔的聲音;另一頭是人工點鈔的畫面！還要幫新鈔鬆鬆筋骨，先攤開成一把鈔票扇子。先鬆開鈔票，避免新鈔黏在一起，大把大把鈔票，看了好療癒！你一定也這麼想，都是我的該有的多好！不好意思，要領這些鈔票，得先住在彰化市，年滿70歲。

發放禮金大工程，桌上擺滿千元大鈔，每個紅包袋塞入6000元敬老金，人肉點鈔機，數錢數到手軟。





彰化市的特有福利，公所連續29年發放春節敬老禮金，可以用銀行戶頭轉帳，或是想要臨場感，感受直接領現金的喜悅。彰化市長林世賢表示，今年年滿70歲以上，設籍在彰化市6年以上，可領春節敬老禮金，總計3萬1911名，合計發放總金額1億9146萬6000元，其中有2萬多人選擇戶頭轉帳；另外7千多人領現金，今年改由里長幫忙領回發放，以免老人家勞累跑一趟。





彰化市長林世賢指出，敬老禮金是由自籌款支出，來自地方稅課收入，如房屋稅、土地增值稅；規費、罰鍰收入；另外財產收入，包括公有市場租金、招商；尤其彰化市1100個路邊停車格，以及停車場營收因停車需求高，收入大增，已成為地方重要的「金雞母」收入來源；市公所方面強調取之於民、用之於民，未來將持續在穩健財政基礎下，維護這項優良的敬老傳統。





