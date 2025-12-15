領紅包吃平安粥 走過風災迎好年

（更正人名）2025年即將進入尾聲，今天在花蓮靜思堂舉辦歲末祝福，近1500位會眾領完福慧紅包，來碗平安粥，提前體驗製作紅包、燈籠、紅龜粿的年節活動。今年花蓮天災不斷，導覽館更新增光復洪災專區，要鼓勵更多有緣人走入靜思堂，認識慈濟、結緣慈濟。

受訪慈濟志工 陳碧娥：「有腰果 有玉米 有蓮子。」

社區歲末祝福在花蓮靜思堂展開，領完福慧紅包，來碗平安粥，暖心又暖胃。民眾 張女士：「真的很好吃，我是第一次來，我想要為家裡的人祝福，下一年 2026年，可以平平安安 健健康康 快快樂樂 ，光復加油。」

廣告 廣告

民眾 林女士：「感覺很舒服 也很心安，希望花蓮會更好。」

現場還設置年節體驗、DIY等多個攤位，宛如回家過年，溫馨又熱鬧！民眾 黃女士：「剛參加了是那個紅包，還有那個紅龜粿，還有燈籠，非常開心 我每年都有來參加。」

「可以進去坐看看。」

會眾攜家帶眷參與，尤其今年天災不斷，導覽館新增光復洪災專區，宣導防災意識，要讓社區會眾有備無患。民眾 陳女士：「真的很棒 這真的很發達，做得很好，用這個環保的來做，真的是不簡單，慈濟真的很棒。」

慈濟志工 吳懿勤：「光復 這一次讓大家非常深刻，我們還找了年輕人來說明，她當時去光復，身體力行 鏟子的經歷，所以讓這些會眾知道說，花蓮的這個博覽館，其實裡面的資源就非常豐富，他可以每一天 可以常常地，來靜思堂走動。」

莫忘竹筒歲月，會眾也捐出平常存的零錢，為光復鄉盡分心力，要為花蓮增添更多善的循環力量。

更多 大愛新聞 報導：

台灣深層地熱潛力 地下4000M達150°C

早安慈濟情│一張單程機票 回饋佛鄉有願有力

