領紅包吃平安粥 走過風災迎好年
2025年即將進入尾聲，今天(14日)在花蓮靜思堂舉辦歲末祝福，近1500位會眾領完福慧紅包，來碗平安粥，提前體驗製作紅包、燈籠、紅龜粿的年節活動。今年花蓮天災不斷，導覽館更新增光復洪災專區，要鼓勵更多有緣人走入靜思堂，認識慈濟、結緣慈濟。
慈濟志工 陳碧娥：「有腰果 有玉米 有蓮子。」
社區歲末祝福在花蓮靜思堂展開，領完福慧紅包，來碗平安粥，暖心又暖胃。
民眾 張女士：「我是第一次來，我想要為家裡的人祝福，下一年 2026年，可以平平安安 健健康康 快快樂樂 ，光復加油。」
民眾 林女士：「感覺很舒服 也很心安，希望花蓮會更好。」
現場還設置年節體驗、DIY等多個攤位，宛如回家過年，溫馨又熱鬧！
民眾 黃女士：「剛參加了是那個紅包，還有那個紅龜粿，還有燈籠，非常開心 我每年都有來參加。」
「可以進去坐看看。」
會眾攜家帶眷參與，尤其今年天災不斷，導覽館新增光復洪災專區，宣導防災意識，要讓社區會眾有備無患。
民眾 陳女士：「真的很棒 這真的很發達，做得很好，用這個環保的來做，真的是不簡單，慈濟真的很棒。」
慈濟志工 吳毅勤：「光復 這一次讓大家非常深刻，我們還找了年輕人來說明，她當時去光復，身體力行 鏟子的經歷，所以讓這些會眾知道說，花蓮的這個博覽館，其實裡面的資源就非常豐富，他可以每一天 可以常常地，來靜思堂走動。」
莫忘竹筒歲月，會眾也捐出平常存的零錢，為光復鄉盡分心力，要為花蓮增添更多善的循環力量。
