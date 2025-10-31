領股東會紀念品免排隊！ 金管會推「eGift」一鍵領取





為鼓勵股東積極參與股東會，提升股東行動主義，金管會於30日公布集保結算中心將推出電子化紀念品（eGift）服務，股東未來可透過電子投票平台直接領取股東會紀念品，免去現場排隊手續。媒體報導指出，金管會證期局副局長黃厚銘表示，eGift服務特別適用於超商商品卡、交通票券及餐飲折價券等卡片型紀念品。金管會表示，eGift系統預計明年首季建置完成，企業股東常會即可上線使用，提升股東會數位化與便利性。

金管會於114年10月16日發布令，核准臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保結算所）得經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品(eGift)業務，藉由股東得以電子化方式領取股東會紀念品，鼓勵股東多利用電子投票，以利公司持續落實ESG及節能減碳政策。

經統計電子投票平台建置後，電子投票占股東會出席股數比率逐年增加，今（114）

年已達60.93%，顯示投資人對於數位化投票已普遍接受，成為股東參與股東會最重要管道。又經統計114年度有725家上市（櫃）公司及興櫃公司有發放股東會紀念品。為提升電子投票比率，金管會督導集保結算所建置協助發行公司發放股東會電子化紀念品之服務機制。

發行公司如採用eGift服務者，其股東於完成電子投票後，可於指定日期至電子投票平台取得股東會紀念品領取相關資料，並於線上完成紀念品領取，以鼓勵股東多利用電子投票，提升股東行動主義。

根據《中國時報》報導，黃厚銘表示，eGift服務主要適用於卡片型紀念品，如超商商品卡、交通票券及餐廳折價券，可供股東線上領取。不過，過去最受矚目的中鋼股東會紀念品，如水瓶、雨傘等實體贈品，因屬實物類型，目前仍無法納入eGift系統發放。

促進金融市場數位化服務為金管會的核心政策之一，建置股東會紀念品電子化機制，有助股東得不受徵求人及公司發放紀念品受理時間、地點限制、減少舟車勞頓及節省排隊時間成本，有利股東多利用電子投票，提升公司治理，並朝永續政策發展目標繼續邁進。

（封面圖／翻攝photoAC）

