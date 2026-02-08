領航中醫產業！馬光醫療網斥資千萬舉辦尾牙

▲馬光2026年尾牙活動齊聚高雄展覽館共為36周年慶賀喝采。（圖／馬光提供）

[NOWnews今日新聞] 2025年台灣中醫產業持續展現活力與轉型動能，在國際展會與專業論壇中受到高度重視。政府推動中醫數位化與健康台灣政策，同時也將中醫納入慢性病防治計畫，強化人才培育、智慧醫療與國際化布局，帶動產業長遠發展願景。根據《2025 Global Wellness Economy Monitor》報告指出，全球健康經濟市場規模達到6.8萬億美元，未來五年預計以每年7.6%的速度持續擴張；其中「傳統與輔助醫療」領域將有望成長最快，反映消費者對中醫、中藥與整合醫療的市場需求十分樂觀。

▲馬光執行長黃福祥攜全台26家分院院長共為尾牙晚會宣示啟動。（圖／馬光提供）

隨著中醫及健康經濟的成長，市場對專業醫療與健康服務需求持續擴大，在此產業環境下，1111人力銀行與Cheers雜誌的職場調查也指出，重視員工關懷、投入福利與組織文化的企業，員工留任率、工作投入度與整體營運表現上明顯優於同業。馬光醫療網深知，唯有落實「幸福職場」理念，將員工視為最重要資產，才能確保企業營運與人才發展穩健向前。為肯定全體員工過去一年的辛勞，馬光醫療網再度斥資上千萬元舉辦年度尾牙晚宴，以台灣中醫院所體系內最高規格犒賞員工，展現作為行業典範的領導力與企業責任。

▲馬光醫療網執行長黃福祥致詞，為2026年立定目標及願景。（圖／馬光提供）

全台診量創高 人才培育與數位升級並進邁向健康平台願景

馬光醫療網執行長黃福祥在尾牙中回顧表示，2025年馬光全台總門診人次再創新高，年成長率達11%，顯示民眾對馬光醫療品質的高度肯定。集團持續以「質」為核心，全面優化就醫環境、用藥安全與服務流程，同時推動醫師週休二日及週六晚診休診等制度，協助員工兼顧專業發展與生活平衡。展望新年度，馬光將提撥總計6,000萬元預算，投入員工調薪與系統升級計畫，並計畫同步導入AI模組化機制，以優化各部門執行流程，為組織長期發展厚植實力。

在組織成長方面，馬光同步啟動新一波展店計畫，預計於今年底正式插旗台中，為同仁打造更寬廣的職涯舞台，也逐步推進馬光中醫布局全台版圖的願景。面對台灣邁入超高齡社會，集團也積極轉型為「健康平台」，投入預防醫學與健康促進領域，發展養生調理、保健食品等服務，陪伴民眾從治療走向預防，實踐全人照護的長期使命。

▲馬光執行長重磅加碼大獎「一台兩黃金」一人獨得，買入現價約19萬台幣。（圖／馬光提供）

Lulu新婚加持擔當主持 孫盛希與玖壹壹熱情開唱

本次尾牙於高雄展覽館盛大舉行，邀集超過900位醫師、同仁及眷屬一同參與，參與人次創下歷年新高！現場提供總價值高達270萬元眾多獎項，最大獎為市價約6萬元的「雙人東京迪士尼5天4夜機加酒」，並於壓軸加碼抽出價值10萬元的精品包包，加碼金額累計近百萬元，現場氣氛高潮迭起。

尾牙晚宴再度由三金典禮主持人、近期喜迎新婚的Lulu，搭檔派翠克雙主持，帶動全場熱烈氣氛。表演陣容同樣精彩，邀請實力派歌手孫盛希以深情嗓音演繹動人歌曲，與台灣超級男團-玖壹壹帶來超嗨的熱鬧表演，拉近與同仁距離，為年度尾牙注入歡樂與感動，呈現一場結合感謝、輕鬆與熱鬧的盛會。

▲馬光尾牙晚宴邀實力派歌手孫盛希以深情嗓音演繹動人歌曲。（圖／馬光提供）

馬光每年投擲上千萬舉辦尾牙晚宴已成為業界一段佳話，執行長黃福祥表示：「我們始終相信，照顧好同仁，才能照顧好患者。馬光不只是醫療機構，更是一個陪伴員工實現專業與人生價值的健康平台。未來，我們將持續投資人才、系統與服務品質，結合預防醫學與全人照護，讓醫療不只發生在診間，而是走進每一個家庭與日常生活。」馬光醫療網未來將持續以人為核心，深化醫療品質與職場幸福，與全體夥伴攜手邁向下一個成長高峰。

