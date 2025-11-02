領航猿撐過末節壓力！盧峻翔扛住「約旦Kobe」東超2連勝到手

桃園璞園領航猿主力戰將盧峻翔。圖／桃園璞園領航猿提供

桃園璞園領航猿延續開季連勝氣勢，今（2）日在主場頂住馬尼拉電氣末節追擊壓力，以82比72收下EASL（東亞超級籃球聯賽）二連勝。

上季首度參加東超就拿下亞軍，領航猿今年以PLG冠軍之姿再度出征，面對擁有「約旦Kobe」Rondae Hollis-Jefferson的馬尼拉電氣，首節雖一度陷入5比10落後，但靠伯朗（Devin Brown）爆扣提振士氣、阿提諾（William Artino）連拿4分追上，首節結束以21比16反超。

兩隊外線手感冰冷，首節合計13投全數落空，直到第二節馬尼拉電氣的Chris Banchero才命中全場首顆三分球。不過這也是馬尼拉電氣該節前6分鐘唯一亮點，反觀領航猿趁勢打出15比5攻勢，半場拉開到43比30領先。馬尼拉電氣主帥因不滿判決連吞兩次技術犯規遭驅逐，離場前還比出「數鈔票」手勢，挑釁意味十足。

第三節伯朗接盧峻翔妙傳爆扣後再飆進外線，個人連拿7分帶動領航猿領先擴大至20分，三節結束64比47仍穩握優勢。

末節馬尼拉電氣試圖反撲，一度追到65比56，Ismael Romero與白曜誠激烈碰撞，後者倒地撞頭，經檢視後羅密歐犯規升級。陳將双兩罰命中、盧峻翔切入再得分，領航猿回敬一波8比0重建雙位數領先。終場前李家慷再飆進關鍵三分，確保勝局。

阿提諾全場繳出20分、17籃板「雙十」表現，伯朗18分、8籃板，盧峻翔進帳14分。馬尼拉電氣則由Romero攻下26分、17籃板，Hollis-Jefferson也有22分、10籃板，但仍苦吞二連敗。



