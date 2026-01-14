領角鴞現身校園 正新師生關注

正新國小校園出現保育類領角鴞。

（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

新化區正新國小校園生態豐富，日前在校內雨豆樹梢上出現三隻保育類動物領角鶚，由於距離三樓西側教室很近，引起師生好奇注目，也成為觀察自然生態的活教材。

校方表示，幾天前有一名民眾在正新國小校園圍牆外撿到一隻領角鴞幼鳥，出於善意帶回家飼養，還打電話向野鳥協會請教該如何餵養？野鳥協會人員告知領角鴞是保育類動物，不得擅自飼養，並請該民眾將幼鳥帶回當初撿到的地方，以便讓幼鳥和其父母團圓。

正新國小校方得知此事後，在雨豆樹附近教室上課的師生特別留意這件事，果然於週二上午時發現有三隻領角鴞在樹梢上棲息，兩大、一小，推測應該是一家人；師生為了不打擾，還刻意關閉窗戶、隔著玻璃觀察。師生們都是第一次這麼近距離看到保育類鳥類，不僅感到相當新鮮，也被領角鴞呆萌的模樣「圈粉」。

校方指出，該校西側圍牆邊栽植十多棵雨豆樹，均已有二、三十年樹齡，圍牆外是一片稻田，大自然的景致，加上平常較少有人為干擾，應該是領角鴞選擇棲息的原因。