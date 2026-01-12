領軍信驊衝破8000元！ 從中年失業到股王 林鴻明的「轉機」哲學

台股股王信驊（5274）股價再寫新高，今（12）日突破8,000元關卡，最後收在8,055元，漲幅收斂在5%左右。這不僅創下台股股王新里程碑，公司市值也突破3,000億元。

現在AI需求強勁，市場看好，信驊成功切入輝達（NVIDIA）新一代AI平台Rubin與BlueField-4供應鏈，站上代理式AI（Agentic AI）成長浪頭，也成為AI伺服器關鍵受惠者之一。

信驊切入輝達核心架構

輝達全新AI平台Rubin預計於今年起量產出貨，其中的關鍵組件BlueField-4晶片，除了整合輝達自研的Grace晶片與Spectrum-X乙太網路架構外，也納入信驊的BMC（遠端伺服器管理晶片）。

廣告 廣告

這象徵信驊已正式進入Rubin平台的核心架構，業務範疇從單純的算力支援，擴展至資料儲存與系統管理層面。輝達執行長黃仁勳曾提及，生成式AI將具備長期記憶能力，這種代理式AI的興起，將帶動相關硬體需求快速升溫。

首季營收估創新高 訂單能見度大增

受惠於AI需求強勁，信驊董事長林鴻明對前景充滿信心。公司日前上修今年第一季財測，預估單季營收將達26至27億元，可望再創單季新高；毛利率則預計維持在66.5%至67.5%。

儘管BT載板供應略顯吃緊，但對整體成長動能影響有限。展望第二季，無論是AI伺服器或一般伺服器，訂單能見度皆持續提高，出貨年增率有機會呈現雙位數成長。

信驊旗下新一代AST 2700晶片樣品已開始出貨，量產版本預計於今年第一季問世。此外，信驊近期也啟用高雄研發中心，積極強化南台灣佈局，持續擴充AI與伺服器等產品線。

穩居全球龍頭 掌握雲端巨頭訂單

信驊科技成立於2004年，總部位於新竹，專注於雲端企業解決方案。其核心產品BMC晶片如同伺服器的「硬體管家」，負責遠端監控溫度、電壓及支援診斷維護，目前信驊在全球BMC市場市占率高達70%至80%，穩居龍頭地位，主要客戶涵蓋亞馬遜（AWS）、微軟（Azure）、Meta等國際雲端巨頭。

林鴻明中年失業的逆襲

董事長林鴻明如何創立公司與他的理念。（圖／翻攝清華大學官網）

信驊今日的股王地位，源於董事長林鴻明20年來面對變局的獨特哲學。1993年，林鴻明加入矽統科技，雖在半導體黃金十年中迅速從工程師晉升為副總經理，卻在2004年聯電集團改組時，面臨中年失業的衝擊，但他未因此喪志，反而將職涯死路視為轉機。

林鴻明秉持「挫折即機會」的心態，同年集資創立信驊，並吸引昔日戰友並肩作戰。在2016年，信驊大膽併購博通（Broadcom）旗下伺服器管理晶片事業單位，此舉不僅讓林鴻明從產品研發跨入銷售管理，更將信驊一舉推上全球第一大BMC供應商的寶座。