領醫藥費遭拒還被行員酸「變遺產就能領」媽媽崩潰 合作金庫回應了

有民眾控訴要領醫藥費遭合作金庫行員拒絕，還被嘲諷「變遺產就能領」遭炎上，官方也緊急出面道歉滅火。（圖／Google Map）

近日一名女網友投訴，因為姊姊重病極需醫藥費，媽媽到合作金庫銀行欲提領現金，不僅遭行員打槍，甚至還出言嘲諷「當遺產就能領」，讓媽媽不敢置信，對此合作金庫也出面致歉，表示會全面檢討，加強員工訓練。

女網友在Threads上發文控訴，因為姊姊生病住院緣故，需要大筆醫藥費，於是媽媽就想到姊姊在合作金庫還有帳戶，但由於久未使用的帳戶需要本人親自辦理，媽媽便先致電客服詢問特殊情況是否可以代領，客服給出肯定答案。未料媽媽到了合作金庫中港分行後，遭到行員當場拒絕「不行就是不行」，媽媽不解質疑為何客服說可以，自己相關資料也都準備好了，如今沒辦法領錢繳醫藥費，這個戶頭的錢該怎麼辦，行員竟冷血回「那可以當遺產啊」。

隔天媽媽拜託社工將姊姊本人帶到現場，臉色之差連櫃台小姐都當場嚇傻，表示本人不需要到現場來，接著就迅速幫媽媽辦理手續。原PO質疑前一天的男行員用職權在惡搞民眾，甚至脫口「可以當遺產」，根本是在羞辱人，實在太過分。

對此有同業指出，以作業程序來說，該名行員並非有錯，要求本人辦理是為了避免爭議與保護存戶權益，並非針對個案，客服的可以指的是臨櫃以存摺、印章領款，未必掌握實際帳戶是否涉及「密碼鎖定」等狀況，因此現場櫃檯仍需依實際系統狀態判斷，且依現行制度確實只能在存戶過世後，依繼承程序由全體繼承人依法處理，這是現行規定下避免爭議的唯一合法途徑，後續很快順利辦理是現場人員見到本人後，選擇以不同方式協助，並不代表前一位行員一定違規，，問題是該名行員講話過於直接，缺乏同理心。

對此合作金庫回應，表示行員未能適時理解客戶需求，缺乏溝通導致客戶感受不佳，深表歉意，將會要求分行深度檢討、加強人員教育訓練，提高服務品質。不過合作金庫也指出，社群上遭流傳的名字並非當事行員，遭錯認的行員因壓力過大，無法正常工作請假中，希望網友能停止轉發錯誤訊息，避免二次傷害。

