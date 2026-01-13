領錢不脫口罩ATM會嗶嗶叫 抓車手新招、6金融機構試辦

金管會銀行局副局長王允中今（13）日表示，包含中華郵政公司在內，目前共6家金融機構、500多台ATM試辦民眾使用ATM不遮臉的措施，因加入試辦的ATM台數會愈來愈多，提醒民眾遇到ATM嗶嗶叫時不要被嚇到。

王允中說，這項使用ATM不遮臉的措施，源自內政部警政署建議，有鑑車手在ATM領錢時都會戴口罩或安全帽，增加檢警蒐證、緝查的難度，於是建議金管會推動使用ATM露出臉部的機制。

王允中說，金管會銀行局非常重視內政部警政署的意見，日前邀集高檢署、警政署與相關銀行業者討論，獲得若干共識，包括：一、以鼓勵方式，由金融機構自行決定處理的相關做法；二、目前試行階段以警示為主，暫時不會拒絕ATM提領現鈔。

警示音型態，金融機構自行決定

王允中說，現行幾家金融機構的做法為，民眾如果戴口罩或安全帽到ATM領錢或轉帳等等，經過錄像辨識，ATM會發出警示音，提醒把口罩或安全帽拿掉。因目前仍以警示為主，民眾還是可以繼續操作ATM。每家金融機構設定的警示音量大小、長短都不一樣，「是不是會馬上停我不確定」。

廣告 廣告

王允中說，每家金融機構辨識臉部遮蔽的方式可能會略微差異，除了口罩或安全帽之外，墨鏡也算是臉部遮蔽物。「帽子就要看它設定了，如果你說把耳朵遮掉或什麼樣的話可能會有響，我想這個沒有一定的標準，基本上就是要讓你辨識出整個臉部，最重要五官不能遮蔽住。」

王允中說：「提醒民眾，ATM警示音發生的時候，不要被驚嚇到，記得把口罩跟安全帽脫掉，就可以順利提款了。」

南市府與郵局經驗，認為有幫助

​王允中說，這項方案去年5月開始試行，包含中華郵政公司在內，目前共6家金融機構加入。根據先前臺南市政府與郵政公司的合作經驗，「有發出警示音的ATM，的確被車手提領的次數有明顯的減低，所以這部分應該是有一定的成效。」

金管會並未公布6家試行的金融機構完整名單，但據了解，6家試行機構為：中華郵政、中國信託銀行、合作金庫銀行、永豐銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行。

國內目前有3萬多台ATM，王允中表示，隨著試行層面擴大，加上車手在ATM的領現熱點會不斷變動，未來可偵測臉部是否遮蔽且會發出警示音的ATM，占比會慢慢增加，提醒民眾遇到ATM嗶嗶叫時不要被嚇到。

試行到6月底，7月研議新方向

​另外，加入裝設警示音行列的ATM，會張貼有關告示，以免民眾聽到警示音後疑惑了半天，也不知道要把口罩或安全帽脫下來。王允中說：「畢竟設置ATM警示音的目的是希望民眾可以脫下口罩或安全帽來取款。」

王允中說，這項使用ATM不遮臉的措施，預計試行到今年6月底，7月時會請參與的6家金融機構把試行成果跟警政署作討論，後續再決定怎麼做。

另外，銀行局也會跟警政署聯繫，商討是否推出宣導廣告，以免很多民眾不曉得有這項措施，不是領錢時被嚇到、被誤會自己在做什麼壞事，就是不解ATM為何老在嗶嗶叫。

更多風傳媒報導

