領錢了！全國鄉鎮首發生活補助金 竹縣橫山鄉普發5000元

橫山鄉長張志弘親自向大排長龍鄉民，說明普發5000元現金的緣由。（圖：鄉公所提供）

中央全民普發1萬元現金，人口數只有1萬2000多人的新竹縣橫山鄉，今天（25日）起連3天普發鄉民每人5000元的生活補助金。首站選在內灣村，早上約有900人可領到5000元，下午則在橫山村發放，預計再發出4000多份。由於橫山鄉老年人口居多，橫山警分局也到場維安並提高周邊見警率，防止意外事故發生。

橫山鄉人口不多只有1萬2000人左右，因此普發現金是以人力發放。（圖：鄉公所提供）

橫山鄉長張志弘表示，這次普發現金5000元的預算6040萬元，是靠歲計盈餘並經代表會通過，追加編列，以因應美國關稅和匯率調整對鄉親的衝擊而推動的橫山鄉專屬福利，約有1萬2000人受惠。而且只要是今年8月4日以前設籍在橫山的民眾，包含這一天以前出生且辦好戶口登記的新生兒也能領到。

張志弘指出，橫山鄉庫有近4億7000萬元存款，公所又有內灣商圈的停車場、內灣圓樓人文客家餐廳、大山背客家人文生態館，每年帶入的1、2000萬元自主財源，因此這次普發現金5000元完全不用舉債，也不會拖垮橫山財政。

張志弘在2021年間首開新竹縣13鄉鎮市先河，成為第一個因應新冠疫情對全鄉每人發出1000元防疫紓困金的鄉鎮，隔年又修訂相關發放條例且由代表會通過預算，加碼再發每人2000元防疫紓困金。今天再追加今年預算普發鄉民每人現金5000元作為生活補助金，開全國鄉鎮市的首例。（彭清仁報導）