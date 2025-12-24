領錢了！嘉義縣「第8個」公所宣布發錢 每人可領6千元

記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山鄉公所提案普發6000元民生紓困金，代表會今天三讀通過，預計在明年農曆年後發放，依阿里山鄉約5200人換算，公庫支出約3120萬元。目前嘉義縣共有8個鄉鎮市公所宣布發錢，鄉民及市民準備排隊領錢，直呼好幸福。

鄉長高瑞芳說，代表會建議發放紓困金，公所評估財政狀況，在保留建設經費的原則下，阿里山鄉共約5200人，每人最多可發6000元紓困金，與代表會充分討論且有共識，將擬定紓困金發放辦法，盡快提送墊付案至代表會，最快可在農曆春節後領到錢。

代表會副主席汪之龍說，今年丹娜絲颱風及豪雨造成山區嚴重損害，道路坍方受阻多日，連帶影響農業及民生經濟，代表會向公所爭取發放0728全民紓困金，提案今天三讀通過，待公所1月中提送辦法至代表會審議，盼盡速發放紓困金，幫助族人恢復生活。

嘉義縣目前普發現金的鄉鎮市有義竹鄉10月已發放5000元民生紓困金，接著是梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元及新港鄉3000元、朴子市2000元，今天阿里山鄉宣布將發6000元，共有8個鄉鎮市公所宣布普發現金。

