領錢了！這地區「每人普發2000元」遷出者也有 3月發放

記者蔣季容／台北報導

嘉義縣朴子市將於3月7日、8日普發現金2000元。（示意圖／資料照）

嘉義縣朴子人領錢了！嘉義縣去年（2025）7月受到丹娜絲颱風及豪雨重創，為照顧市民後續生活，今（7）日上午經市民代表會全體代表同意，通過「嘉義縣朴子市因應丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原紓困金發放自治條例」，將於3月7日、8日普發現金2000元。

根據今日通過的自治條例，此次紓困金發放對象是2025年7月28日（含當日）前設籍於朴子市的市民，2025年7月7日至7月28日期間遷出朴子市者，同樣保有領取資格。另外，2025年7月28日（含當日）前出生的新生兒，只要在領取期限前於朴子市辦理出生登記或初設戶籍，也可以領取2000元，每人限領一次。

朴子市長吳品叡表示，感謝代表會全體代表與公所達成共識，預定發放的期程約在3月7日及3月8日，公所會再訂定發放辦法，發行地點也將另行公告。

