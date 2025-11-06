領錢了！11月高股息ETF大閱兵 拼現金名單一次看

財經中心／師瑞德報導

11月高股息ETF配息呈「持平為底、調升為主」：前三名上調領漲，反映成長因子與AI、旺季動能正轉為現金流；多數維持，僅少數下修。震盪盤下，資金聚焦「穩現金流×成長性」的策略節奏。（示意圖／PIXABAY）

台股高股息ETF公佈11月配息，市場焦點集中在前三名調升者：中信成長高股息00934單次配息0.13元、較上次增加0.032元居冠；永豐ESG低碳高息00930調升0.025元至0.129元；兆豐永續高息等權00932上調0.02元至0.2元。其餘名單中，00929與00943小幅上調，9檔維持持平，唯有00961較上次下調0.011元。

前三名怎麼漲：題材、節奏、基期

中國信託投信基金經理人張圭慧指出，企業10月營收與第三季獲利普遍優於預期，AI供應鏈與蘋概股動能延續，帶動部分成分股現金流穩定成長。「短線雖受國際股市影響拉回，但長線依舊看好，投資人可逢低擇優布局。」她強調，今年高股息ETF績效分歧的關鍵在選股邏輯，「聚焦科技成長股的高股息ETF表現相對亮眼，旺季將放大差異。」

00934領先的結構性原因

00934在9月底完成換股，新納入廣達、可成，加碼華碩、國巨、群電，半導體鏈則換上群聯、南電並加碼力成、聯詠，整體曝險更貼近AIPC與AI伺服器供應鏈。張圭慧說：「台灣成長性仍以半導體與電子零組件最突出，這波換股可望銜接第四季出口旺季，並提前卡位明年展望佳的企業。」今年以來00934配息自0.026元拉升至0.13元，年內增幅達400%居冠。

00930、00932各擅勝場

00930本月單次配息調升至0.129元，較上次增加0.025元，ESG與低碳選股疊加大型權值股的防守屬性，成為震盪盤的穩定器；00932調升至0.2元，較上次增加0.02元，等權架構降低單一權值擾動，並把產業輪動更平均地反映在配息節奏上。

名單其餘變化與投資提醒

除前三名外，復華台灣科技優息00929上調0.01元、兆豐電子高息等權00943小幅增加0.001元；9檔持平，FT臺灣永續高息00961較上次減少0.011元。張圭慧提醒，高股息不等於只看單次殖利率，仍需檢視成分股產業循環、換股紀律與現金流品質，「把配息視為總報酬的一部分，比追逐一次性的高配更關鍵。」

依中國信託投信官網公告，00934除息日11/18，參與本次配息最晚須於11/17前持有或買進，預計12/12發放。投資人亦應留意其他ETF各自公告時程與停利停損紀律。

11月名單傳遞的訊號很一致：AI與電子旺季仍在支撐部分ETF的配息彈性，且「成長因子+現金流穩定」的組合，對震盪盤更友善。聚焦前三名調升者的共同點，選股緊扣成長主線、換股節奏貼景氣，才是配息走高背後的核心邏輯。

11月高股息ETF配息呈「持平為底、調升為主」：前三名上調領漲，反映成長因子與AI、旺季動能正轉為現金流；多數維持，僅少數下修。震盪盤下，資金聚焦「穩現金流×成長性」的策略節奏。（圖／ Cmoney提供）

