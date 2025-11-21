領錢啦！嘉市普發現金6000元、嘉縣梅山按村發3000元

嘉義市議員黃大祐今天質詢普發現金的時程，市長黃敏惠答詢盡快於農曆春節前走完流程。（廖素慧翻攝）

普發現金成為各縣市或鄉鎮市民眾期待的樂事，嘉義市加碼普發現金6000元是目前嘉義縣市最高金額，市長黃敏惠今天答詢表示，盡快於農曆春節前走完行政程序後可發放；嘉義縣梅山鄉則預定12月8日至12日按村普發3000元。

嘉義市議員黃大祐今天質詢說，最近民眾最關心普發現金，一開始嘉義市加碼3000元就很多人關心是真的嗎？直到市長直接承諾加碼至6000元，市民非常開心，但市民也很想知道什麼時候發放？請市長給出明確時程。

嘉義縣梅山鄉公所公布普發現金3000元相關資訊。（梅山鄉公所提供）

市長黃敏惠表示，這是非常時期必要做的，因為美國關稅、丹娜絲風災，中央有特別條例，當時即一併思考，此次會期議長及議員們也提案成為市府有力的後盾，市府對相關法令也在研議溝通，行政作業流程只能說希望盡快能在農曆過年前走完程序。

黃敏惠說，市務會議決議後提案送至議會審議，以歲計賸餘來普發現金，是市府撙節開支及全體市民共同努力而來的，遇到非常時期，依照民意，市府「為所當為、做所應該做的」，當然會盡快，只是必要的行政流程還是要走完。

嘉義縣梅山鄉公所則公布，配合「梅山鄉韌性經濟方案」推動，將發放鄉民慰助金3000元，對象是今年8月31日前設籍梅山鄉者，8月31日當天出生新生兒及8月31日（含當天）後死亡者都符合領取資格。

全鄉18個村，第一階段自12月8日至12月12日安排至各村發放，第一階段未領取者，可於12月31日前機關上班日到鄉公所社會課領取，逾期視同放棄。

