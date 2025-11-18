領錢囉！月月配注意！長天期美債「三大利多」來了

財經中心／師瑞德報導

Fed 降息循環啟動在即，更關鍵的是QT 政策提前終止，為長天期美債注入「三重利多」，預言價格將大反攻！00959B (大華投等美債 15Y+) 已公告12月配息0.045元，具備「高信評、高票面利率」的雙高優勢。專家建議：寬鬆大方向明確，投資人應把握時機，將此具備收益與防禦的ETF納入資產組合。（示意圖／PIXABAY）

隨著聯準會（Fed）貨幣政策持續朝向寬鬆方向發展，長天期美債的投資展望正持續走強。特別是量化緊縮（QT）政策的提前終止，搭配12月的降息預期，被視為對債市注入多重利多，使得整體貨幣寬鬆政策成效加倍。

Fed 降息預期不變 QT 終止效益加倍

大華投等美債 15Y+（00959B）經理人郭修誠分析，聯準會 10 月二度降息後，雖然10年期美國公債殖利率未如預期走低，但這主要是受到先前美國政府停擺，造成流動性收緊的短線波動影響。隨著美國政府關門結束，流動性重新釋放，長天期美債後市表現值得期待。郭修誠指出，儘管在美國政府關門期間，經濟數據出現真空現象，造成聯準會內部對於12月是否再降息仍有分歧，但綜合勞動市場放緩趨勢等各項指標觀察，聯準會12月降息機率仍高。

更關鍵的利多是，聯準會已在先前的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後宣布，將自12月1日起終止量化緊縮（QT）政策，較市場原先預期的時程更加提前。

QT 結束帶來三重利多 長債價格最具表現空間

郭修誠分析，量化緊縮政策的結束，對債市來說具備三重利好。首先，美國的市場流動性將因此獲得改善。其次，結束 QT 代表聯準會將不再縮減債券持有量，這可以有效緩解債市的拋售壓力，有利於壓低長天期殖利率。最後，QT 結束還能強化市場對貨幣寬鬆政策的預期，搭配降息可以發揮加倍的效果。在此寬鬆大方向並未改變的環境下，長天期美債的價格將最具表現空間，現正是投資人從容佈局的時機。

00959B 公告配息0.045元 雙高優勢抗波動

專注佈局於長天期投資等級債、採月配息設計的00959B已公告最新評價結果，每單位將配發0.045元。除息日訂於12月4日，收益分配日為12月 26日。根據評價日收盤價計算，單次配息率為0.48%，投資人若想參與本次收益分配，最晚需在12月3日前買進持有。郭修誠表示，00959B 嚴選票面利率最高前10%、剩餘存續期間15年以上的投資等級債組成，具備「高信評 + 高票面利率」的雙高優勢。面對收益與防禦並重的市場需求升溫，這類長天期美債 ETF 即使面對近期債市的政治與財政因素波動，仍可優先考慮納入資產組合。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

