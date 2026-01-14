領錢戴口罩ATM會「嗶嗶叫」！露臉機制防詐 5銀行試辦

為防堵詐騙，全台5間銀行、約500台ATM將試辦「露臉機制」。示意圖，取自Unsplash圖庫



為防堵詐騙，避免詐騙集團車手在ATM領錢時戴口罩、安全帽妨礙錄影蒐證，警政署先前建議可推動ATM實行「露臉機制」，金管會昨日（1/13）對此表示，目前全台已有5間銀行、約500機台導入該功能，未來民眾若戴口罩提款，ATM就會發出警示音，預計觀察半年左右，今年7月會再檢討。

金管會日前邀請高檢署、警政署及多間銀行業者開會共商ATM露臉機制，銀行局副局長王允中表示，會議中討論出2項共識，目前仍以鼓勵方式，讓銀行自行決定是否導入該系統，並表示民眾在導入該系統的ATM領錢時，若五官遭口罩、安全帽等遮蔽，ATM仍以發出警示音為主，暫時不會拒絕交易。

王允中強調，該項機制目前仍在試行階段，若全面修法將較大程度影響民眾及業者，法規層面及銀行修改機台成本等也必須納入利益考量。針對外界關注詐團是否會惡意申訴？王允中重申，機台會發出警示音，不過民眾不會因此領不到錢，要是銀行真的因此收到客訴，金管會不會將其納入考量。

王允中也提到，目前仍在鼓勵銀行導入的階段，且每家銀行的辨識方式、警示音量也各有不同，試辦將於今年6月結束，並在7月進行檢討，未來是否會擴大試辦，將在檢討後再做決定。

根據《聯合報》報導，上述5間銀行分別為中國信託、國泰世華、永豐銀行、兆豐銀行與第一銀行。

