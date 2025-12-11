領錢要先脫口罩！ATM人臉辨識將上路 金管會回應了

金管會計畫在ATM導入人臉辨識功能，以防範詐騙行為。（示意圖／翻攝自Pexels）





詐騙集團手法多樣，為防堵車手提款，金管會銀行局副局長張嘉魁今（10日）表示，將與相關單位討論在ATM導入人臉辨識技術，期待未來若提領者臉部有遮擋，ATM將發出警示音提醒周圍民眾，藉此嚇阻可疑行為並達到預警效果。

財政部日前召開例行會議，針對加強防範金融詐騙，討論ATM交易的安全機制。財政部次長阮清華表示，由於詐騙集團車手常以口罩、帽子掩蓋面部以規避監控，討論是否需調整金管會相關法規及更新ATM系統，以強化提款安全防護，望此舉能遏制詐騙行為。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，目前部分銀行已在特定自動化服務區或ATM試行臉部偵測機制，當系統偵測到使用者臉部被遮擋時，會觸發警示音。然而，要將此機制全面推行，仍須評估臉部辨識的準確度、系統升級成本，以及民眾使用習慣與接受程度，確保安全與便利兼顧。

目前有多家民營銀行已導入「人工智慧臉部偵測系統」使用者若欲提款，需移除安全帽及口罩，系統會利用AI影像分析檢測臉部是否被遮擋。若發現遮蔽物，ATM將啟動警示畫面、警示音或暫時鎖定帳戶等安全措施，以防止非法操作。

張嘉魁指出，金管會將在近期邀集銀行公會及業者座談，ATM導入「臉部遮蔽警示功能」還須評估能否真正實行，同時也要檢視現行法規或契約是否需要調整。初期將以鼓勵銀行自願採用為主，並強調在加強防詐效果的同時，也要兼顧民眾操作便利與適當宣導，力求制定出可行且統一的推動方案。

