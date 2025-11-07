購買黃金竟遭銀行誤認詐騙嫌犯！張先生日前到銀行提領20萬元欲購買一台兩黃金，結果因帳戶近期有鉅額匯款交易，加上短時間內大額提領，引起行員警覺而報警處理。張先生極力解釋並提供相關證明，歷經將近4小時的溝通，才順利領到款項。銀行表示詐騙手法多變，警方補充考慮建議未來討論制定免責切結書，避免阻詐行動遭誤解。

領錢買黃金被當詐騙！男遭銀行報警「困4小時」才領到錢。(圖／民眾提供)

張先生因購買黃金而在銀行遭遇阻詐風波，引發一場誤會風波。他原本打算購買一台兩黃金，花費15萬多元，為此先在ATM提領10萬元上限，再臨櫃欲提領另外10萬元。然而，由於近期帳戶有鉅額匯款交易，加上短時間內大額提款，引起銀行行員警覺而報警處理，導致張先生被誤認為可能涉及詐騙。整個過程耗時近4小時，經過多方解釋與證明，張先生最終才成功提領款項。

張先生因購買黃金而在銀行遭遇阻詐風波，引發一場誤會風波。(圖／民眾提供)

張先生平時就有購買黃金的習慣，他甚至隨身攜帶一張小金片作為幸運符，也證明自己對黃金商品並不陌生。然而，張先生他萬萬沒想到，單純購買黃金卻會被當成詐騙案件處理。為了購買這塊一台兩的黃金，張先生先在ATM提領了10萬元，由於超過單次提領上限，他必須再臨櫃提領10萬元，結果卻被行員攔下並報警。

張先生習慣隨身攜帶一張小金片作為幸運符。(圖／TVBS)

當員警到場時，張先生表示自己只是要買黃金，並未做錯任何事，因此一開始不願提供身分資料，雙方一度陷入僵局。員警之所以起疑，是因為張先生不僅短時間內提領大額現金，其帳戶近期還有鉅額匯款交易，這些都是詐騙常見的警訊。雙方從站著談到坐著，張先生極力解釋，最後提供了身分資料、房屋買賣證明和先前購買黃金的紀錄，但仍無法立即領錢。

張先生他萬萬沒想到，單純購買黃金卻會被當成詐騙案件處理。(圖／TVBS)

張先生甚至當場撥打電話給金管會尋求協助，而銀行行員則通知總行處理。經過漫長等待，總行最終同意放行提領。整個過程耗時將近4小時，連在場的員警都已經換班，張先生才順利領到10萬元。他認為這些巧合讓員警誤將他從詐騙被害人變成詐騙嫌犯。

由於詐騙手法多變，只能依靠第一線行員評估，但很難有SOP。(圖／TVBS)

銀行總部對此表示，由於詐騙手法多變，只能依靠第一線行員評估，但很難有SOP。員警和行員作為防詐第一線，雖然可以勸導民眾，但沒有強制阻止的權力。警方也補充，他們在執行阻詐工作時常被民眾批評多管閒事。未來可能需要討論制定詐騙免責切結書，在告知相關權益和後果後簽署。

