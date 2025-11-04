「領錯親人骨灰拜錯人」影響子孫運勢？ 堪輿專家：以平常心看待

高雄縣星相卜卦與堪輿業職業工會榮譽理事長柯武村表示，祖先骨灰與子孫運勢無關，「領錯親人骨灰拜錯人」只要是無心之過，向祖先親人牌位或骨灰罈說明原由，請求諒解即可，建議家屬「以平常心看待」。圖中骨灰罈與新聞事件無關。(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市政府殯葬處爆發集體貪污案，14名職工涉嫌從殯葬業者收賄百萬元，幫助喪家看時辰「插隊燒大體」，恐有喪家因此「領錯親人骨灰拜錯人」，引發恐慌。高雄縣星相卜卦與堪輿業職業工會榮譽理事長柯武村表示，祖先骨灰與子孫運勢無關，「領錯親人骨灰拜錯人」只要是無心之過，向祖先親人牌位或骨灰罈說明原由，請求諒解即可，建議家屬「以平常心看待」。

華人社會注重慎終追遠，台灣民間習俗在先人往生後，通常大體以土葬、火化或海葬等形式善後，再於家中另立牌位祭拜，或將骨灰罈安奉晉塔，有不少民眾認為「拜錯祖先」非同小可，可能影響到家運和子孫安寧，會展開一連串牌位退靈、焚化、製作正確祖先牌位(俗稱「公媽龕」)，並由專業人士「開光」或「入靈」，再將正確的祖先靈位迎請入座等儀式。

但柯武村認為，祖先骨灰與家運、子孫前途發展無關，他以親身經歷為例，幾年前一次大地震，納骨塔的骨灰罈倒塌，他家先人和眾人的先人骨灰全混在一起無從分辨，因地震屬天災，最後只能向先人祭拜請求諒解，至今家族仍平安無事。

他說，殯葬處集體貪污案如導致喪家「領錯親人骨灰拜錯人」，喪家也是受害者，只要是無心之過，向祖先親人牌位或骨灰罈說明原由，請求諒解即可，建議家屬以平常心看待，不必自找麻煩。

以上為民俗說法 僅供參考

