領養小孩竟發現是「丈夫親生的」 人妻崩潰離婚

人妻得知收養多年的女兒竟是丈夫婚前外遇所生，情緒崩潰決定離婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

近日國外一名人妻原本與丈夫一起照顧小姑領養的女兒，多年來視如己出，沒想到最近她意外得知，這名小孩其實是丈夫婚前外遇親生的女兒，讓她心碎不已，最終決定離婚，影片曝光後引發網友熱議。

根據《太陽報》報導，IG擁有8.8萬名粉絲的Podcast主持人洛馬斯（Tatty Lomas）分享一則粉絲匿名投稿。洛馬斯轉述，人妻的小姑在4年前表示，因為好友意外懷孕但無法扶養小孩，所以小姑決定領養小孩。直到2年半前，小姑被診斷出多發性硬化症（MS），人妻與丈夫才接手照顧這名小孩，並把她當成親生女兒照顧。

隨著病情惡化，小姑最後選擇向人妻坦白真相，透露孩子的親生父親其實就是人妻的丈夫。原來，丈夫在婚前就多次與小姑的好友發生關係，甚至在結婚前幾天還在一起，女嬰正是在那段時間懷上的。人妻得知後情緒崩潰，質問丈夫並進行DNA檢測，結果證實2人確為親生父女。

雖然丈夫向人妻解釋，婚後沒有再出軌，也多次道歉請求原諒，但人妻仍然無法承受，她坦言孩子是無辜的，但只要看到孩子，就會想到丈夫的背叛，讓她無法成為一名好母親，因此決定離開丈夫、結束這段婚姻。

事件曝光後，人妻不斷接到夫家親友的指責電話，甚至責怪她不願接受諮商或治療，而網路上也掀起2派聲音，有人支持她離開不忠的丈夫，也有人認為孩子很無辜，不該因此承受家庭破裂的後果。

