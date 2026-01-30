領養汪星人回台！彭于晏《狗陣》殺青捨不得 億萬製片「中山73」曝2億票房祕辛

「中山73影視藝文空間」焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」放映包括《女孩》等舒淇執導與演出作品，包括《千禧曼波》曾獲坎城影展技術大獎。海鵬影業提供

台中「中山73影視藝文空間」二月份星光雲集，焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」登場，也安排2025年華語票房冠軍《96分鐘》特別放映，更邀請「億萬製片」鄒介中親臨現場，暢談台灣影史首部高鐵災難片的成功祕辛，一窺台灣電影產業的真實發展現況。

舒淇轉戰導演後的首部力作《女孩》，將童年遭遇轉化為創作養分，勇奪釜山影展最佳導演獎，並在國際影壇一鳴驚人。中山73本月嚴選推薦這部極具自傳色彩的作品，讓影迷見證舒淇從巨星到大導的華麗蛻變。

舒淇《女孩》入選威尼斯主競賽！侯孝賢經典4K修復重現女神蛻變

此外，現場亦將播映她與恩師侯孝賢合作的兩部影史經典：榮獲坎城技術大獎的《千禧曼波》4K數位修復版，以及讓她確立國際巨星形象的《刺客聶隱娘》。透過三部代表作，影迷能深入探索舒淇「一個人，沒有同類」的獨特魅力與藝術深度。

「中山73」二月份「首輪電影」單元，首推由彭于晏主演、管虎執導的《狗陣》，曾成功入選奧斯卡國際電影15強。彭于晏在主演電影《狗陣》中，與狗明星「小辛」發展出一段真摯動人的相伴故事，不僅在甘肅邊陲小鎮展現滄涼生命力，小辛更勇奪坎城「狗狗金棕櫚獎」。

彭于晏主演《狗陣》曾入選奧斯卡最佳國際電影15強，更榮獲法國凱薩獎最佳外語片提名。海鵬電影提供

最令粉絲感動的是，彭于晏在殺青後正式領養小辛並帶回台灣定居，成為影壇一段佳話。另一部神作則是榮獲奧斯卡9項提名的《情感的價值》，由史戴倫史柯斯嘉與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇主演，被譽為今年最好看的電影，深受社群媒體熱烈討論。

2月7日《96分鐘》監製分享類型電影幕後秘辛

二月份「中山73」也為家長與小朋友準備了「WOW！動畫」單元，推出冒險喜劇《柏靈頓：熊熊去祕魯》以及奇幻動畫《牙仙歷險記》，非常適合闔家觀賞過好年。

2月7日（六）下午四點的重量級座談更是業內人士必看的重點，製片鄒介中將分享台中市協拍作品《96分鐘》如何以超過2億票房登頂2025年度華語片冠軍。這部台灣首部高鐵題材災難動作片，不僅展現林柏宏與宋芸樺的精湛演技，更是台灣類型電影邁向產業化發展的重要里程碑。



