領養狗丟包9月嬰6小時！高雄小爸媽涉過失致死 複驗結果曝：無致命外力

2人穿著輕便、不急不徐，神情自若泰然，丈夫見到相關人員開口就先要一根煙抽。（圖／記者簡榮良攝影）

高雄市岡山區一對年僅20歲的年輕夫婦，於2025年跨年夜當天，將9個月大的女兒獨自留在家中長達6小時，期間外出領養寵物。返家後發現女嬰無生命跡象，送醫搶救不治。雖女嬰身上有多處傷痕引發虐童疑慮，但檢警複驗初步排除嚴重受虐，詳細死因仍待釐清。

檢警於昨日（2日）上午對女嬰遺體進行電腦斷層掃描，並於下午完成司法解剖。初步解剖結果顯示，女嬰身上雖有輕微咬痕，但未發現大面積的外力撞擊傷或明顯致命傷，外觀檢視上並無嚴重受虐跡象。關於女嬰送醫時的傷痕，不排除部分痕跡可能與院方施作心肺復甦術（CPR）的急救過程有關。此外，女嬰生前有溢奶情形，是否因此導致窒息或涉及其他照顧疏失，仍待進一步判定。

檢警強調，初步驗屍結果僅供參考，尚無法完全排除其他可能性。後續將綜合正式解剖報告、醫療急救紀錄以及相關事證，審慎釐清女嬰確切死因，以確認父母是否涉及不當對待或過失致死等刑責，待報告出爐後將依法處置。

回顧這起案件，2025年12月31日傍晚17時許，這對年輕父母發現女嬰異狀後將其送往急診室，院方收治時發現女嬰已無呼吸心跳，且口腔有溢奶情形。經醫護人員檢視，女嬰臉部及大腿處有瘀青，頸部出現疑似抓痕，下巴更有一處疑似遭菸蒂燙傷的破皮痕跡。由於遺體外傷狀況並不單純，院方懷疑涉及虐待，隨即通報相關單位介入調查。

據女嬰生母供稱，案發當天上午曾餵食過女嬰，隨後為了領養狗，與現任丈夫一同外出，將女嬰獨自留在租屋處。直至下午返家時，才驚覺女兒已無生命跡象，初步估計女嬰獨處時間約6小時。針對女嬰身上的傷勢，生母辯稱是孩子自己撞傷，頸部抓痕則是因指甲過長自行抓傷，並非遭到虐待。

檢警獲報後展開偵辦，將女嬰生母及繼父移送地檢署。經檢方複訊，認為2人涉嫌重大，但考量相關事證，依過失致死罪諭令2人各以5萬元交保。

