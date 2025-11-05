領「普發1萬」能去墾丁玩幾天？網曝殘酷現實：加點錢出國更爽

政府普發現金1萬元將在12日起陸續入帳，近日有網友發文詢問，拿到1萬元去墾丁可以玩幾天？對此，大部分人的回應是，可能只有一天，其他費用還要很省，還不如加點錢出國玩更爽。《中時新聞網》也實際調查墾丁的交通旅宿費用，與網友說法進行對比。

原PO在《PTT八卦板》以「領到一萬去墾丁可以玩幾天？」發文詢問，稱自己在高雄市工作，想說領到錢後，可以搭配特休去墾丁玩一玩，並詢問其他網友，安排幾天的行程比較好。

對此，網友紛紛留言「加一點錢出國不是更爽？」、「可能還沒到，錢就花完了」、「一萬你敢去墾丁，笑死」、「頂多一天，吃的還要很省」、「自己帶睡袋，睡涼亭可以一個禮拜」、「建議一天來回」、「早上到，傍晚就要回來了，吃晚餐應該不夠」、「交通費加住一晚就一萬了吧，說不定不夠用」。

《中時新聞網》實際觀察墾丁旅館平日房價，4-5星一晚價格約3至5000元；一般旅館其實千元出頭就有，國旅價格確實沒有網友想像中的貴，考慮原PO從高雄出發。交通費用方面，從高雄火車站坐客運到墾丁，全票約為300到400元，如果沒有追求最高享受，1萬塊應該可以安排出3天2夜的行程。不過民眾若是從北部地區前往墾丁旅遊，確實1萬元可能只夠花一天。

