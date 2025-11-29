領一萬卻拒承認中華民國是國家 中配被轟「被討厭不是沒道理」

政治中心／綜合報導

來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。

中國籍配偶若瑜：「Hello大家，我現在已經領到普發的一萬了，然後我是想說，因為我才過來這邊，現在有四個月了。」

來台四個月的中配，拍YT開心分享領到普發一萬，甚至開啟教學模式，有網友留言提醒，領一萬元就要承認中華民國是國家，沒想到她回嗆"錢得拿，但你的要求做不到！"引發眾怒，砲轟中配被討厭不是沒有原因，已向陸委會及相關部門提出檢舉，被罵一天後，她將影片轉為私人，並發出道歉信。

聲稱留言的人引導我說出不好言論與表態，因為我思慮不周為其他陸配帶來致命傷害，對此感到抱歉。但網友可不買單，批自己回的還怪到別人頭上，道歉沒誠意，才會說出「受到他人引導」這種推辭，千錯萬錯都是別人引導的。名嘴這樣看。





政治評論員徐嶔煌：「這就是標準的國家認同問題，就是好處妳都要，但是問題是她就不承認你是個國家，本分做生意過生活的人很多，但是就是有像這樣的人，她會破壞整個中配群體的形象。」

領一萬卻不承認中華民國，類似情況並非個案，國民黨卻強修國籍法，要讓中配不用放棄中國籍，就能名正言順參政。內政部立刻動起來，最快2026選舉，就要求候選人具結國籍，並公開揭露讓選民知道。





根據"公職人員選舉罷免法施行細則"，候選人在登記申請調查表時，要具結未在中國設戶籍、未領中國護照，以及不具其他國家國籍，結果必須刊登在選舉公報，2026年選舉就適用。

立委（民）黃捷：「內政部接下來要收的選罷法的施行細則，對台灣來說也是一個，行政權可以使用的工具，要求所有具外國籍的，都必須要在選舉公報上面揭露，是不是都已經放棄外國籍了，那當然這個也包括中國籍。」

攸關國家忠誠問題，行政部門提出應對措施，盼能將傷害降到最低。

