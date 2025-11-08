領10萬好難 男遭行員警察圍住跳針盤問4小時 拿房屋買賣證明才領到
儘管政府成立打詐國家隊，但詐騙案件與金額不降反升，也讓大家神經相當緊繃。近日台中一名張姓男子，想要臨櫃領10萬元，卻被行員認為上了詐騙集團的當，立刻通報警方，接著進入無限跳針環節，最終花了4個小時，張男出示房屋買賣證明才順利領到錢，痛批擾民，更指控警方把他當詐騙成員看待。
張男日前要買黃金，因此先到ATM領了10萬後，發現黃金要15萬元，於是再到櫃台領10萬，然而行員認為張男遭詐騙，拒絕提款，並通報員警。員警到來後不斷勸說，還要求拿出買過黃金的證明，甚至拿出今年豐原一家五口命案的例子來勸說張男。
張男疑惑，他只是領10萬，為什麼要把自己買的東西通通公布，全部都要讓銀行、警察和政府知道，更在途中撥打給金管會，卻遭金管會以不在現場無法處理，依現場警方判斷打槍。張男強調警方可以跟著他去買黃金，證明並非被詐騙，也交出了購買黃金證明，但警方和行員依然不斷跳針，問他同樣的問題，一直繞圈圈，就這樣耗了4個多小時，員警甚至還換班，最終分行通知總行，並且張男拿出房屋購買證明才終於領到這10萬元，但隱私已經都被攤在陽光下。
張男受訪時控訴，過程中員警還變臉，反過來質疑他「你這麼大聲，你是要讓大家知道你很有錢嗎？有錢到可以買黃金嗎？你如果沒問題，我們還需要過來嗎？」，認為自己反過來被當詐騙成員對待。
原來張男平日沒有特定職業，以買賣虛擬貨幣維生，且日前因賣房子，戶頭匯入一大筆鉅款，加上又連續提領兩筆10萬現金，才會讓行員起疑，對此銀行表示，現在詐騙手段五花八門，評估當下情況為求謹慎才會通報警方，員警也無奈表示，他們跟行員是阻詐第一線，也時常反被罵雞婆。
