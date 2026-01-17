領70萬「台北買房」卻不知地段 頭份警與行員聯手保住老翁養老金

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名75歲張姓老翁15日上午9點急忙前往頭份市一處郵局，向行員稱要提領70萬元，行員好奇一問用途，張翁稱要在台北市買房先匯款，行員立刻通報警方到場，張翁又說這筆錢是替姊姊保管要匯給姊姊，警方詢問後得知張翁受詐騙集團話術影響差點遭詐，一番勸說終於阻止張翁。

警方到場時，張翁先稱，近期要在台北市購屋置產，所以他要匯款給對方。但警方詢問張翁房產位置、屋況、房仲業務或建商等資訊，張翁無法回答，之後又改口稱這筆錢是替姊姊保管，要匯給要買房的姊姊，警方疑問豈非多此一舉，也發現張翁所言為詐欺集團幕後指導面對行員、警方關懷時話術。

頭份警方提醒，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺防止詐騙，民眾如有接獲不明人士來電或見面接觸稱，提供投資高額獲利或高報酬管道，均為詐騙集團慣用手法，請迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團覬覦的對象。

