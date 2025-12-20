頭份上公園聖誕樹點燈 節日氛圍滿滿

苗栗縣頭份市公辦理的二○二五歲末聯歡暨文化觀光行銷活動「FUN客趣頭份」系列活動，從十一月下旬到十二月底陸續登場，其中上公園點燈儀式於十九日晚間舉行，閃亮的聖誕樹和節日裝置營造出濃濃的耶誕節氛圍，搭配雪花機噴灑讓市民恍若置身雪國。苗栗縣長鍾東錦受邀出席點燈，和民眾一起拍照打卡，共享節日喜慶。

苗栗縣長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、市民代表會主席温宜靜及多位代表、縣議員徐功凡、曾玟學及多位里長皆出席點燈儀式，為歲末系列活動鋪陳高潮氣氛（見圖）。

頭份市長羅雪珠表示，十二月二十七日當天上午九點起在頭份運動公園有客家日活動，晚間六點，則有卡司堅強的歲末演唱會，包括歌曲「如果可以」在YOUTUBE點閱次數近二億次的創作歌手「韋禮安」，以及超人氣樂團「芒果醬」、「冰球樂團」、「公館青少年」、創作歌手「吳獻」、還有客家新生代歌手「江晟榮」。演出團體都是一時之選，歡迎大家共襄盛舉。

縣長鍾東錦特別換上耶誕老公公的服裝，他表示歲末年終的腳步近了，相關活動包括頭份市舉辦的、還有縣府在頭份竹南運動公園的耶誕城活動，都相當適合闔家參加，歡迎大家一起來苗栗過節。

「FUN客趣頭份」系列活動從十一月二十日到十二月二十七日陸續登場，內容包括走讀後花園小旅行、蘆竹湳寫生比賽、上公園點燈、全國客家日活動、歲未聯歡音樂會等，公所表示，今年度的歲末活動，延續往年茶歌節擴大辦理，除了歲末演唱會，也特別結合頭份後花園、蘆竹湳聚落、中山老街等景點共同行銷。相關資訊歡迎大家搜尋頭份市公所臉書粉絲專頁「緣頭小份」。