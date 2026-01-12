頭份下公園清晨槍響！談判破局爆衝突 年輕男遭埋伏中彈送醫

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

苗栗縣頭份市下公園今（12）日清晨驚傳槍擊事件。警方初步調查，兩派人馬疑因糾紛相約談判，過程中卻爆發衝突，一名駕駛休旅車的年輕男子遭人尾隨埋伏，對方朝車輛連開至少2槍，造成其腳部中彈。傷者自行就醫，暫無生命危險，槍手則在案發後逃逸，警方正全力追緝。

苗栗縣頭份市下公園今（12）日清晨驚傳槍擊事件。（翻攝畫面）

警方指出，事發時間約在清晨5時許，雙方原約定在下公園會面。當時被害人駕駛黑色休旅車行經中正路公園路段，突遭後方轎車攔截，休旅車被迫停在路中央，槍手隨即朝前擋風玻璃及副駕駛座側窗連續射擊，至少2發子彈擊中車體，其中1發命中駕駛右腳踝。

傷者忍痛徒步前往數百公尺外的為恭醫院急診求助。院方檢查發現，其右腳踝內殘留疑似彈頭異物，後續將安排手術取出，警方也已派員到院戒護。

目擊者表示，槍手犯案後迅速棄車逃逸。由於案發地點鄰近中正路、中山路一帶早市區域，儘管今日市場休市，下公園平時人潮眾多，清晨槍響仍引發居民恐慌。頭份警分局已封鎖現場完成採證，正持續釐清槍手身分與犯案動機。

目擊者表示，槍手犯案後迅速棄車逃逸。（翻攝畫面）

