頭份下公園爆槍響！槍手囂張攔車「隔窗轟6槍」 警帶回2關係人

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

苗栗縣頭份市下公園今（12）日清晨5時許發生一起駭人的街頭槍擊案件。據悉，衝突起因始於兩派人馬疑酒後糾紛相約談判，隨後演變成驚險攔路截停與連續槍擊。嫌犯成功攔停轎車後，隨即朝車內連開數槍，導致23歲黎男與29歲李男腳部受傷，嫌犯犯案後棄車逃離。警方隨後在現場封鎖採證，在地面尋獲6顆流彈殘留的彈殼，更在遺留的休旅車內查獲1支改造手槍及11發子彈，目前已帶回2名關係人以釐清具體案情。

苗栗縣頭份市下公園今（12）日清晨5時許發生一起駭人的街頭槍擊案件。（圖／翻攝畫面）

根據警方初步調查，當時黎男駕車行經中正路下公園路段時，遭後方一輛黑色休旅車橫切車頭攔截。黎男見狀雖試圖衝撞突圍，但休旅車內兩名男子迅速下車，並向黎男座車的副駕駛座側隔著車窗連續開火，混亂中黎男與同乘的李男雙雙中彈。受傷後，黎男步行前往鄰近的為恭醫院急診求助，李男則由友人接應轉往新竹治療，所幸兩人均無生命危險。雖然嫌犯供稱僅開2槍，但警方在現場路面查獲6顆彈殼。

警方尋獲6顆流彈殘留的彈殼，1支改造手槍及11發子彈（圖／翻攝畫面）

案發後，開槍嫌犯與一名林姓男子棄車逃逸，隨後黎男友人趕抵現場，持角鐵砸毀休旅車玻璃洩憤。警方在封鎖現場調查期間，發現林姓男子竟折返休旅車企圖取物，因行跡可疑遭當場留置，隨即在後車廂搜出槍彈。儘管林男矢口否認持有械彈或參與射擊，而警方循線追查到的葉姓車主也辯稱車子長期出借、對此不知情，但警方仍對其證詞持保留態度。目前頭份警方正積極調閱周邊監視器影像，全力追緝在逃兇嫌並查明案發確切動機。

