頭份中古車行清晨竄火 黑煙罩路如「黑幕」 火勢迅速撲滅無人傷

苗栗縣頭份市中正路一家中古汽車車行，今（30）日上午8點多發生火警，大量黑煙湧散，猶如1堵「黑幕」一度遮蔽道路雙向視線。翻攝臉書我是頭份人

苗栗縣頭份市中正路1間中古汽車車行今天上午突傳火警，約8點多場內竄出大量濃黑煙，整片黑幕般的煙霧瞬間籠罩道路，雙向視線一度被完全遮蔽，路過民眾驚呼連連；幸好廠內無人，消防人員迅速滅火，至於起火原因，正由火場鑑識人員調查中。

苗栗縣消防局是在今天（30日）上午8點41分接獲通報，指頭份市中正路一家中古汽車車行發生火警，勤務中心立即調派第3大隊、頭份、三灣及竹南分隊前往，共出動7輛消防車、29名消防人員前往灌救。

廣告 廣告

消防人員抵達火場後，發現車行內部濃煙不斷竄出，火舌迅速蔓延，幸好中古車行裡沒人，消防人員迅速布線灌救、降溫，火勢很快受到控制，不到半小時即撲滅殘火，無人受傷。

據悉，車行老闆剛好難得休假外出，清晨接到里長的緊急通知後，還從嘉義趕回查看。起火原因則由相關單位進一步釐清中。

這場火警，因驚人的黑煙遮蔽天空，被路人拍下，陸續上傳臉書社團「我是頭份人」提醒用路人注意安全。頭份市民代表周訓宇亦到場關心，並指出消防隊反應迅速，火勢未波及鄰近建物，感謝鄰里通報及消防人員的及時處理。



回到原文

更多鏡報報導

失聯5年移工成獵人！自製獵槍亂殺石虎、流浪貓販售 被捕舉槍瞄員警

高雄大樹汽修廠深夜爆炸火警 母困鐵皮屋喪命 兒趕抵哭倒火場

逆闖國道火燒車！75歲翁清晨逆向遭撞 機車卡車頭爆燃慘死